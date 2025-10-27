2024年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2024年11月11日）*****大石静さんが脚本を手掛け、『源氏物語』の作者・紫式部（演：吉高由里子さん）の生涯を描くNHK大河ドラマ『光る君へ』（総合、日曜午後8時ほか）。ドラマの放映をきっかけとして、平安時代にあらためて注目が集まっています。そこで今回は三条天皇の最期について、先日『女たちの平安後期』を刊行された日本史学者の榎村寛之さんに解説をしていただきました。

『光る君へ』次回予告。万策尽きた三条天皇に「奥の手」を助言する実資。「大当たりだったわ」とつぶやく倫子の母・穆子。そして月を見上げる道長が詠む歌は…

三条天皇と道長

ドラマ内で病を原因として、道長から譲位を迫られている三条天皇。

そもそも彼の即位は、史実としての道長にとって、やりにくいことが多かったように思われます。

一条天皇であれば、父の兼家や兄の道隆が摂政として敷いてくれたレールに乗ってコントロールしていけばいいので、少々のトラブルは何とかなったのでしょうが、三条天皇とはそれほど親しくもない。しかもあの花山天皇の弟です。

17歳で即位した花山天皇でも、自分の側近をまとめて政治改革を考えたのですから…。

36歳になった三条天皇が何を言い出すか、ある意味、固唾を呑んで観察していたと思います。

＜ポスト道長＞を見据えた三条

道長よりも10歳若かった三条天皇は、＜ポスト道長＞を視野に入れていたようで、即位するとすぐに道長と源倫子の次男・教通、源明子との次男・顕信を抜擢しようとします。



『女たちの平安後期―紫式部から源平までの200年』（著：榎村寛之／中公新書）

教通は、のちに摂政・関白・太政大臣を歴任することになる頼通の同母弟。

その教通が、三条朝では、明子との長男で異母兄にあたる頼宗を飛び越えて権中納言、つまり政策決定会議のメンバーになりました。

三条によるこの抜擢は、道長への贔屓の一方で、兄弟間で牽制させようという下心もあったのでしょう。道隆・道兼・道長の同母三兄弟の確執は当時まだ記憶に新しい所だったからです。

顕信は、藤原道隆の孫で、伊周の長男にあたる道雅と衝突。その従者同士が争った記録が『小右記』に見られます。

拙著『女たちの平安後期』でも触れましたが、藤原道隆と花山天皇には、一族郎党ぐるみのかなりこじれた関係がありました。

道隆直系である道雅とぶつかった鼻息の荒い公達・顕信を、花山の弟・三条が蔵人頭に抜擢するのは、「利用しがいのあるやつ」と考えたからとも思えます。

もちろん子供の抜擢は悪い話ではなかったのですが、そこは老獪な道長。教通の昇進を受け入れつつ、顕信の蔵人頭就任はことわります。

そして立身の道を断たれたと考えた顕信は即断し、世をはかなんで出家してしまう。

このあたりは『光る君へ』でも触れられていたとおりです。

秘薬「金液丹」を170年ぶりに処方した結果…

それから三条はどうしたか？

この時期の道長が健康不安を抱えていたこともあり、まず＜長生き＞しようと考えたのでしょう。

しかし藤原実資の『小右記』によると、三条も東宮時代から「風病(神経痛から脳内出血まで、運動機能の減退を伴う病気)」「瘧病(マラリアに急な発熱を伴う病気)」を患うなど、不健康という意味では道長といい勝負でした。

その不健康さは「一条天皇より年上の東宮」という立場で、25年間ものストレスフルな生活におかれた結果なのでしょうか。しかも、即位後その環境はなお厳しいものになったと考えられます。

そこで三条は万能健康薬と言われる「金液丹」という秘薬を、天皇としては9世紀の仁明天皇以来約170年ぶりに処方させます。

しかしこれは中国の神仙思想に基づく、仙人になるための薬で、成分に水銀やヒ素を含んでいる劇薬、というかほとんど毒物で、健康被害を誘発した可能性が高いのです。

目を患った三条天皇

その三条天皇には有名な「目を患った話」があります。

三条の眼病については、『小右記』の長和四年の記事にはかなり詳しく書かれているのですが、日によって症状が違っていたようです。

ちなみに『御堂関白記』にはこの時期の記事がなく、藤原道長に近い立場で書かれた歴史物語『栄花物語』はほとんど無視しています。

面白いのは同時代を書く『大鏡』が、三条の眼病は院になったあと、つまり譲位後のこととし、譲位に至るまでの道長との葛藤とは、別の話にしていることです。

『大鏡』では、「金液丹」の話とともに、桓算(史実では賀静というらしい)という僧が天狗になって、天皇の肩の上に乗っていると記しています。

その天狗の左右の羽で三条は目を覆っており、羽ばたきをする時にだけ見えるのだ、と。

かなりフィクション性が高いことから、『大鏡』はかなり話を盛っているように思われます。

禎子の物語の前振りのように扱われた「三条の悲劇」

そのほかにも、『大鏡』の三条天皇の譲位後の記述にはおかしな所があります。

三条上皇が道長の次女、藤原妍子との娘・禎子内親王を大変かわいがり、その髪をたぐって「こんなに美しい髪が見えないのが残念だ」という場面があるのですが、三条天皇が亡くなった時点で禎子内親王はまだ数え年で5歳。

まだ裳着の前の子供時代なのでそんなに長いはずはないのです。ここにも見え透いた嘘があり、三条天皇の悲劇が、娘の禎子の物語に続く前振りのように使われています。

さらに『大鏡』では、道長邸で養育されていた禎子が来るたびに、三条上皇が所領の券(権利書)をおみやげに持たせたと記されています。そしてまだ幼児の禎子がその所領の券を大事にしている様子を見て、道長が「賢い子だ」と感心した、というエピソードを載せています。

『小右記』によれば、禎子が産まれた時、男子ではなかったので不機嫌だった道長ですが、禎子が裳着をむかえる時にはすっかりお気に入りの孫になっていました。

『大鏡』の記事はその間のエピソードということになり、禎子はいわば三条天皇と道長の中を仲介したかのように書かれているのです。

禎子が冷泉天皇の系統を代表する存在に

三条天皇は譲位にあたり、東宮時代以来の本妻だった皇后藤原すけ子（すけの字は女偏に成）との長男・敦明親王を、新帝後一条天皇の東宮に就けることを道長に確約させます。

実際、東宮になった敦明親王でしたが、その時すでに23歳。後一条天皇(藤原道長の孫、彰子皇太后の子)より14歳も年上と、父を上回る歳の差の東宮となります。

そのため、摂関家の後見も得られそうにないこともあり、一年ほどで東宮を辞退して准太上天皇の待遇を受けることになります。

そして、その時すでに三条上皇はこの世におらず、また同母妹で伊勢斎王として三条天皇を支えていた当子内親王も、あの藤原道雅との恋が発覚したために父上皇の逆鱗に触れ、出家してしまいます。

こうして、時勢に翻弄された三条上皇は悲しい最期をむかえ、冷泉天皇の系統を代表するのは、道長の孫・禎子内親王ということになっていくのです。