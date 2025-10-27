＜同居の義母がウザい…＞「もう限界！」妖怪口出しババァと全面戦争【第3話まんが：モモコの気持ち】
今日はママ友のユリ（33）と久しぶりにランチに行きました。娘のチカ（小3）のことで聞いてもらいたいこともあったし、なにより同じ“義両親と同居”しているユリに愚痴を聞いてもらいたかったのです。愚痴を聞いてもらうことで、なんだか気持ちがスッキリすると同時に、心強い味方ができたように感じました。今までは旦那にも言わずに心の中でイライラしていましたが……もう気持ちは爆発寸前だったのでしょう。私の家はすでに義父が亡くなっており、義母と同居を解消することはできないと思い、今までガマンしていたのですが……。
うちの義母が一番ウザいと思っていたけれど、ユリの義母の話を聞いて……自分の味方をされて孫を叱りつけられるというのも大変だなぁと思いました。それにしても、孫の味方になり、私を敵に回すうちの義母の対応も、あらためて困ったものだと感じました。
いつもはなにを言われても黙っているのですが、今日はママ友のユリと話をしたことで、自分は間違っていないような気がして……「お義母さん！！ 口出しするの、やめてもらえますか！？」と思わず言い返してしまいました。
今まで義母にイライラしても、言い返すことはしませんでした。
イライラした態度は出てしまっていたかもしれないけれど、自分が正しいと思っている義母に、こちらがなにを言っても言い返してくるし、相手をするだけムダだと思っているからです。
自分が正しいと思い込んでいる義母に威圧されすぎて、私の方が間違っているんじゃないかという気持ちもありました。
でも、今日ユリと話をしたことで、自分は間違っていないと気が付き爆発してしまったのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
