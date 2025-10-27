¡Ö¥¿¥â¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡Ä¡×¡Ö¤¤ã¡¼Ì´²á¤®¤ë¡×à¥¿¥â¥êÁý¿£¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö¥«¥ê¥¹¥ÞÁ´³«¡×¡Ö´ñÀ×¤Î10¥·¥ç¥Ã¥È¡×
¤½¤í¤¤¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ç
¡¡9¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢Snow Man¤È¥¿¥â¥ê(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿àÌ´¤Î10¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¤Î°ìËë¡£Snow Man¸ø¼°X¤¬¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼9¿Í¤¬¥¿¥â¥ê¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥¿¥â¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î±é½Ð¤Ç¥¿¥â¥ê¤ÈàÌ´¤Î10¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·¤¿·Á¤À¡£¡ÖÌ´¤Î10¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤È¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¡M¥¹¥Æ ¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î´¶ÁÛ¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤ÆMAX¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤ã¡¼Ì´²á¤®¤ë¡×¡Ö¥¿¥â¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö´ñÀ×¤Î10¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤È¤Î10¥·¥ç¥Ã¥È¡¢ËÜÅö¤Ë¹ë²Ú¤Ç¥«¥ê¥¹¥ÞÁ´³«¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥¿¥â¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥ó´¶¤¬¤¢¤ë¤ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£