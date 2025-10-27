8Ç¯Á°¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¸øÉ½¡ÄºâÄÅÏÂÉ×à77ºÐ¤Î¶á±Æá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ª¼ã¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥È¡¼¥¯¤¬¤¢¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤¤È¤Ï¡×
Åö»þ¤Î·Ð¸³¤äÆ®ÉÂÀ¸³è¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡8Ç¯Á°¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¤¿77ºÐ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤·¡¢¤½¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHK ¤Î¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦ÆüËÜ¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëºâÄÅÏÂÉ×(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¡£
¡¡¡Ö8Ç¯Á°ÂçÄ²¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì Åö»þ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤òÃæ»ß¤·¤¿ ¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎºâÄÅÏÂÉ×¤µ¤ó Åö»þ¤Î·Ð¸³¤äÆ®ÉÂÀ¸³è¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò °æ¾åÆóÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢°æ¾åÆóÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖºâÄÅ¤µ¤ó¤ª¼ã¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÁÇÅ¨¤ÊÀ¼¡¢¶Ê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤É¤¦¤«ÎÉ¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Èµ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖºâÄÅ¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¤¬¤Þ¤µ¤«¤¢¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤¤È¤Ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ºâÄÅ¤Ï1970Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Ê¡²¬»Ô¤Î²»³ÚµÊÃã¡Ö¾ÈÏÂ¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢1973Ç¯¤Î¡Ö¿´¤ÎÎ¹¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ°ìÌöÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¡¢¥½¥í¤Ç¤â³èÌö¡£¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×·ëÀ®45¼þÇ¯µÇ°¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Î2017Ç¯6·î¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤¬È½ÌÀ¡£¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á»Ä¤ê4¸ø±é¤òÃæ»ß¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£