任期満了に伴う上越市長選挙が26日に投開票され、無所属・新人で元外交官の小菅淳一さん(73)が初当選を果たしました。



県内の市長選挙で過去最多の6人が立候補した上越市長選は、小菅淳一さんが次点の風間直樹さんに4000票以上の差をつけて勝利しました。



■初当選 小菅淳一氏(73)

「(外交官として)いろいろな世界の人々の暮らしを見てきた。その中からヒントを得て、上越市が一番世界で住みやすい一番輝く街にしたい。」





兵庫県三田市のコメを「まずい」と発言して、市議会から辞職を求められた現職の中川幹太さんは再選を果たせませんでした。



■再選を果たせず 中川幹太氏

「この結果は私一人の責任。第一は不適切発言にあったと思っている。」



投票率は56.63%で、前回を約9ポイント下回りました。



■開票結果

小菅淳一氏(73) 2万4039票＜当選＞

風間直樹氏(59) 1万9586票

中川幹太氏(50) 1万6295票

石田裕一氏(62) 1万1567票

宮越馨氏(84) 9834票

丸山章氏(71) 3751票