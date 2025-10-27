山下美夢有＆西郷真央が息ぴったり 笑顔の快勝締め「すごく心強かった」
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 最終日◇26日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞世界4位で大会を終えた日本代表は、普段とは異なるチーム戦で絆を深めた。「チームプレーがゴルフではめったにない」と語るキャプテンの古江彩佳を中心に、山下美夢有、西郷真央、竹田麗央が“最強ジャパン”を結成。世界を相手に戦い抜いた。
≪写真≫渋野、西郷、山下のアイアン打点はこんなに違った！
中でもひときわ存在感を放ったのが、山下＆西郷ペアだ。3日目のプールステージではフォアボール（それぞれがプレーしていい方のスコアを採用する）で、3位決定戦ではフォアサム（1つのボールを交互に打つ）でコンビを組んだ。予選の韓国戦では3ダウンからの大逆転劇を演じ、準決勝進出の立役者となった。3位決定戦でも息の合ったプレーを披露した。互いに異なるメーカーのボールを使用するが、「お互い『相手のを使うよ』と言っていたけれど、美夢有ちゃんが『ブリヂストンでいいよ』って言ってくれたので、お言葉に甘えて」（西郷）と西郷のボールを採用。さらに「パー3のイメージがあまり（良くない）という話があって、私はそんなに悪くなかったので」と、西郷がほとんどのパー3でティショットを担当した。その戦略が的中し、パー3の16番、6番でポイントを奪取。山下がチャンスにつけて西郷が決める。理想的なリズムで試合を運び、世界選抜のブルックス・ヘンダーソン（カナダ）＆シュ・ウェイリン（台湾）を相手に4＆3と快勝した。日本チームはシングルスで2敗を喫して最終順位は4位となったが、最後までくらいついた。山下と西郷は同じ2001年生まれの“新世紀世代”。ともに2019年のプロテストで合格し、プロ3年目の22年にはメルセデス・ランキングでワンツーフィニッシュを果たした。今年は西郷が「シェブロン選手権」、山下が「AIG女子オープン」（全英）で海外メジャー優勝を達成。互いをよく知るふたりが日の丸を背負って戦う姿には、力強さがあった。普段は真剣な表情でコースを歩くふたりだが、今大会では笑顔のシーンも多かった。「味方がコース内にいっぱいいる。それはすごく心強かった。上位で戦っている人たちと仲間になって、チームとしてプレーできるのはすごくありがたいこと。新鮮でしたし、良かったです。（最終日は）2試合ともフォアサムでプレーして勉強にもなったし、いい経験になりました」（西郷）「お互いにいいショット、いいパットを決めて、すごくいいムードで回れました。いつもと違う雰囲気の中で、みんなそれぞれの笑顔が見られたと思います。お互いに話し合ってラインを読んだりして、うまく切り替えもできていたし、それがはまってくれたのかな。いろいろ話したりできたので、濃い4日間になりました」（山下）来週からツアーは再び“個人戦”に戻る。「これからはバラバラで一人ずつの戦いになりますが、これからも全力でプレーするので、引き続き応援していただけたら」（西郷）。“最強ジャパン”の解散は少し寂しいが、これまで気づかなかったステキな関係性が見えた、貴重な1週間だった。（文・笠井あかり）
