Éü³èVÌÜ»Ø¤¹°ð¸«Ë¨Ç«¤¬2½µÏ¢Â³¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡¡¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Àè¤«¤Ê¡×
¡ãNOBUTA GROUP ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡ºÇ½ªÆü¡þ26Æü¡þ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡þ6562¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä18°Ì¤«¤é½Ð¤¿°ð¸«Ë¨Ç«¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö69¡×¤Ç²ó¤ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç7°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£9°Ì¤À¤Ã¤¿2023Ç¯¡ÖÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×¤«¤é´Ý2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°½µ¤Î¡ÖÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×6°Ì¤ËÂ³¤¯2½µÏ¢Â³¤Î¾å°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Ä¹´üÄãÌÂ¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤¿¸µ½÷²¦¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3ÆüÏ¢Â³¤Ç60Âæ¤¬½Ð¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¤è¤í¤³¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛV¾Þ¶â3600Ëü±ß¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¹âµé¼Ö¤â¥²¥Ã¥È¡ª
½éÆü¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥Ñ¥Ã¥È¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¥º¥ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È1¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦3¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö74¡×¡£64°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡Ö68¡×¢ª¡Ö69¡×¢ª¡Ö69¡×¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿²ÁÃÍ¤¢¤ë¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò1Ç¯¤ÇÅ±Âà¤·¤ÆÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿º£µ¨¤Ï7·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ9»î¹çÏ¢Â³¡Ê´þ¸¢1¤ò¶´¤à¡Ë¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤ÇºÇÂç¤Î¤É¤óÄì¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Äì¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤ÎÉüÄ´µ¤ÇÛ¡£4Æü´Ö¤Î¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¡¼¥×Î¨¤Ï87.5¡ó¡Ê49/56¡Ë¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤Î°ÂÄêÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢2ÆüÌÜ°Ê¹ß¤Î½¤ÀµÎÏ¤Ï¡¢¾Þ¶â½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿2020-21Ç¯¤ÎÅý¹ç¥·¡¼¥º¥ó¤Î¶¯¤µ¤ò»×¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÁ´Éô¡£¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¢¥Ñ¥Ã¥È¡Ä¡£Á´Éô¤¬¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢²¿¤«¤·¤é°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Û¤«¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤éÁ´Éô¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Ä´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¤³¤È¡£°¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤¤Û¤¦¤Ë¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¶ì¤·¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÎý½¬¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤È»×¤¨¤ë¤·¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤Ï³Ú¤·¤µ¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¡×¡£2023Ç¯¤ÎÆüÊÆ¥Ä¥¢¡¼¶¦ºÅ¡ÖTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤òºÇ¸å¤Ë±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ¥¾¡¡£Éü³è¥â¡¼¥É¤Î26ºÐ¤¬¼¡¤ËÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ï¡¢ÅöÁ³¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»14¾¡ÌÜ¤À¤¬¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö°ìµ¤¤Ë¥Ð¥¡¡Á¥ó¤È¤è¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØÍ¥¾¡¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·Àè¤Ç¤¹¡×¹²¤Æ¤º¡¢Áû¤¬¤º¡£Îý½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¾¡¤Ä¤Ù¤¯¤·¤Æ¡¢¾¡¤ÄÆü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦±±µÏ¹§»Ö¡Ë
