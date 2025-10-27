佐久間朱莉が3600万円獲得 史上4人目の年間2億円目前に【女子賞金ランキング】
国内女子ツアー第31戦「マスターズGCレディース」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
【写真】3600万円に加え、かっこいい高級車もゲット！
賞金総額2億円が懸けられた同大会で今季4勝目を挙げた佐久間朱莉が、3600万円を獲得し1位をキープ。今季通算を1億9584万1767円まで伸ばした。イ・ボミ（韓国）、山下美夢有、竹田麗央に次ぐ史上4人目の年間2億円突破目前になっている（試合数の多かった2020-21年統合シーズンは除く）。以下、2位・神谷そら（1億2178万6666円）、3位・河本結（1億1544万6106円）、4位・高橋彩華（9544万4802円）、5位・菅楓華（9218万4243円）と続いていく。
