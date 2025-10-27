¡È¥¦¥¬¥¦¥¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤¬ÆüËÜ½¸¹ç¡¡¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡õ¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¡õ¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯¡õPeakboy¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥ß¤Î»Ñ¤â
¡¡´Ú¹ñÇÐÍ¥¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¥¦¥¬¥¦¥¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤È¤·¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¡¢¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯¡¢Peakboy¤é¤ÈÆüËÜ¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡õ¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¡õ¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯¡õPeakboy¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¢¨9ËçÌÜ
¡¡ÆîÀÄ»³¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¼«¿È¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡¦NOICE¡Ê¥Î¥¤¥¹¡Ë¤È¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼VERDY¡Ê¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ë¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖHUMAN CONNECTION¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤òµÇ°¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë ¡È¥¦¥¬¥¦¥¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¡£
¡¡¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇDJ¤ò¤¹¤ëPeakboy¤ò»Øº¹¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤²¤Ë±Ç¤ë»Ñ¤ä¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯¤ò¸ò¤¨¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥ß¡¢GENERATIONS¤Îº´ÌîÎè±÷¤é¤¬¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤ÂÚºßÉ÷·Ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¤«¡Á¡©¤Þ¤¿Íè¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤É¤ì¤â¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¡¡Á¢¤Þ¤·¤¤¡Á¡¡¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡ÖBeautiful!¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¥½¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
