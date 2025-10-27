20th Centuryの井ノ原快彦（49）が、26日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。父との関係について話した。

少年時代はヤンチャだったという井ノ原は「今となっては優しいけど、厳しかったですね、すごく」と当時の父の様子を話した。MCの井桁弘恵（28）から「ヤンチャしていたときも怒られたりとか？」と聞かれると、「怒られましたね。10歳くらいの時に親が離婚しているので、反発の気持ちが僕にもあったんだと思うんですけど、そこは受け止めてくれていたような気がします」。

続けて井桁に「似てるところはあるんですか？」と質問され、「同じことやっている、というのが。無意識だけどやっていることがあるな、と。しゃべり方だったりとか、お酒の飲み方だったりとか。父親っぽいなって」と答えた。

番組のアンケートに答えた父からは「とにかくかわいかった」と子どものころの様子を明かされた。小学6年の夏休みに2人で自転車でキャンプに行ったという。「寒かったので抱いて寝たが、これが最後のかわいかった思い出。その後は急速に大人びて、かわいくなくなった」との答えに、井ノ原も苦笑い。

また、父に「子どもってどうしたらいいんだ」って聞いたことがあるという。「『もし何できなくても風呂だけは入れてあげろ』って『めっちゃくちゃかわいいから。お風呂に赤ちゃんを入れるのは本当にかわいいぞ』」と話してくれたという。「あ、そういうものか、って思ったけど、それってオレのこと？ って。その時ちょっと思った」と笑顔で言った。