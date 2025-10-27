“普段は写真撮らない人間”上白石萌音が「割と撮ってるもの」明かす
女優の上白石萌音（27歳）が、10月27日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。「私、本当に普段は写真を撮らない人間」と話したが、そんな上白石が「割と撮ってるもの」について語った。
国立西洋美術館で開催中の「オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語」のイベントに登壇したアンバサダーの上白石が、番組のインタビューに対応。“写真で残したい日常の出来事”について質問を受ける。
これに上白石は「私、本当に普段は写真を撮らない人間で。ほぼカメラロールがスクショ（スクリーンショット）で埋まっている」とした上で、「見てみたら、割と撮ってるものとして、地面、床が多い。『DayDay.』のおかげで気がつけました」と語る。
そして「イタリアに旅行したときに撮ったイタリアの床なんですけど」と、何枚か実際の写真を紹介すると、VTRを見守っていたスタジオの面々は「あ〜！おしゃれだね！」「間違えて撮っちゃったんじゃないんだね」と納得の声が続々。
さらに上白石は「グッと来るのは電車の床ですね」と話し、「電車に乗ってたら、暗記をするときに使う赤いシートがあって（落ちてて）。『うわっ！いま探してるだろうな』と思った。これをもし見て『私のだ！』って人がいればいいなと思います（笑）」と笑った。
