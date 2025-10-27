負のループを断ち切れ！ 高血圧な体を運動で根本リセット【薬なし減塩なし！１日１分で血圧は下がる】

まずは動こう！ 高血圧体質を根本から改善

高血圧になりやすい体質の根底には、筋肉の衰えがあることをお伝えしました。ではなぜ、年を取ると筋肉は衰えるのか。

加齢による自然現象に加え、運動不足で筋肉を構成する筋繊維の数が減り、細くなる「筋萎縮」が起こるからです。筋萎縮によって筋肉が体の重さを支えきれなくなり、腰や膝に負担がかかって、痛みが出るようになります。動くと痛い。だから動かない。この負の悪循環こそ、高齢者の言う「動くのが億劫」の正体であり、高血圧を加速させる原因です。

しかも現代ではネット通販などの普及により、一歩も外に出なくても何不自由なく暮らせます。運動は疎か、買い物にすら出かけず、体を動かしたり重いものを運んだりする機会がなくなれば、筋萎縮は一層ひどくなります。

ですから「痛いから」と諦めるのではなく、まずは降圧ストレッチで体を動かすことから始めましょう。年齢は関係ありません。脳も体も使ってあげれば新しく再生されます。

体が衰えていく「負のループ」に注意！

【POINT】

「痛いから動かない」ではなくこれ以上悪くならないために「痛いからこそ動く」ことを意識

