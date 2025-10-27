※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

家族4人で1LDKに仲良く暮らしていたちはるは、彼氏のたくろうと同棲することに。しかし家を出て気づかされたのは、自分の家族の非常識さ。同棲する家に両親がアポなしで訪ねて来たり、電気代を期限が過ぎても払わないことなどを知ったたくろうから自分の家族を変だと指摘され、何が正しいのかわからなくなってしまう。さらに自分のクレジットカードを母親に使わせていることについて、不正行為だから回収するよう言われるが…。



■一件落着！

■家族は大丈夫？■もちろん彼女は…これにて一件落着かと思いきや…、そう来ましたか！しかし、ちはる自身が家族にお金を渡すことを嫌だと思っていないわけで…。大好きな家族のためだから、本人は幸せなんですよね。これ、誰が悪いと思います？ そもそも悪いことなのかも、わからなくなってきますよね。家族全員がいいと思っているならいいのでしょうか？彼氏のたくろうは多分見ていて気分が悪いけれど、自分に被害がなければ口を出す権利はない…!?(神谷もち)