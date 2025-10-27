俳優の香川照之（市川中車）が、息子との親子ショットを披露した。

香川らは２３日から東京・立川ステージガーデンで上演された「立川立飛歌舞伎特別公演」に出演し、２６日に千秋楽を迎えた。

２７日までにインスタグラムを更新し、「無事に千穐楽を迎えました！ご来場下さり、ご声援・ご後援を賜りました皆々様のお陰でございます。心より御礼申し上げます。本当にありがとうございました！」と感謝。

「さて我々澤瀉屋は来月１１月に、若手３人が相次いで自主公演を致します！

１１月１日から京都・春秋座におきまして息子の市川團子が、そして１１月１５日に横浜市で市川翔三が、１１月２１日に地元の高知・四万十市にて市川翔乃亮がそれぞれ舞踊会に臨みます。３人とも二十代の若者、父・猿翁も若き頃にほとばしらせたパワーと瑞々しさをどうか存分にお楽しみください！」と呼びかけた。

公演に際し、インスタグラムには長男で歌舞伎俳優の市川團子（だんこ）と並んだ写真などを投稿。フォロワーは「カッコいいです！」「みなさんすてきです」「これからも、團子さんとの、共演もっと、見たいです」などの声を寄せていた。

團子は現在２１歳。昨年１１月の取材会では身長１７９センチと明かし、「大学の授業終わりに友達とカラオケに行ったり、ボウリング、ダーツをしたりするのが息抜き」と語っていた。また父の香川は２３年８月に所属事務所を通じて、再婚したことと、再婚相手との間に子どもが誕生したことを発表している。