アメリカのトランプ大統領が27日夕方、来日します。天皇陛下との会見に臨むほか28日には、高市総理大臣と日米首脳会談を行います。

マレーシアで国際会議に出席したトランプ大統領は27日午前、日本に向け飛び立ちました。来日はおよそ6年ぶりで第2次トランプ政権発足後初めてです。

27日は天皇陛下と会見し、28日は高市総理と日米首脳会談を行うほか、拉致被害者家族らとの面会や高市総理とともに、空母ジョージ・ワシントンを訪問することも調整されています。

日本訪問に先立ち、トランプ大統領はASEAN首脳との会議に出席しました。

ASEANでは、トランプ政権のアジア軽視の姿勢に不満がくすぶっています。トランプ大統領は中国を念頭に、連携強化を訴えました。

トランプ大統領「アメリカは100％あなた方とともにある。今後、何世代にもわたって強力なパートナー友人であり続ける」

一方、中国との貿易協議では妥協点を探りたい考えです。マレーシアで中国側と協議を行ったアメリカのベッセント財務長官は26日、ABCの取材に対し、実質的な枠組みが合意できたとの認識を示したうえで、中国のレアアースの輸出規制は1年間、延期されるだろうとの見通しを示しました。

トランプ大統領は日本訪問の後、韓国に移動し、一連のアジア訪問の山場である習近平国家主席との首脳会談に臨みます。