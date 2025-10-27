キンタロー。似てない？『ポケモン』タロちゃんコスプレ ネット騒然「目がガンギマリ」「最近ホラー路線」
ものまね芸人のキンタロー。が、26日放送のテレビ東京系バラエティー番組『ポケモンとどこいく！？』に登場し、人気キャラ・タロのコスプレ姿を披露すると、ネット上で話題となっている。
【写真】酷すぎる…目が怖い 『ポケモン』タロちゃん姿のキンタロー。
アニメで次回、初登場するタロだが、キンタロー。は原作ゲームでも見せたタロの仕草を完コピ。番組共演者に近づくとMCの松丸亮吾が「元の距離に戻ってもらっていい？」と圧に押されて、キンタロー。は「え？トリックアートじゃないよ？」と笑わせた。
ピンク髪でばっちりメイクを決めたキンタロー。の姿にスタジオから“似てない”という声が出ると「似てないとか言うの、そういうの…よくないと思います！」とおなじみのタロちゃんポーズを決めた。
これにネット上では「これまじで怖いドキッてする」「劇団四季キャッツ並のメイク」「キンタロー最近ホラー路線だよね」「目がガンギマリで笑っちゃった」「視覚バグほんと好き」などと反応している。
