ドジャースは２６日（日本時間２７日）、本拠地ドジャースタジアムで練習。ブルージェイズとのワールドシリーズ・第４戦に先発する大谷翔平投手が、練習後に会見を行った。

大谷は第１戦、敵地で浴びた「Ｗｅ ｄｏｎ’ｔ ｎｅｅｄ ｙｏｕ（お前は必要ない）」の大合唱について問われ、「素晴らしかったと思います。僕の妻がすごく大好きなチャントなので。いじられました。個人的には良かった」と笑いを誘った。

また、緊張感の戦いに触れる中でも、再び、妻・真美子さんを意識してコメント。「家ではリラックスしていますし、家庭内ではトロントで言われたようなチャントを言われないように努めたいと思います（笑）」と大爆笑を誘った。

チャントは打席内で聞こえているかの問いには、「もちろん。ＭＶＰ（コール）もそうですが、聞こえてはいます。（打席に）集中はしているので、『気になるなあ』とかはないです（笑）」と明かした。

会見ではリラックスしていたが、練習では集中モード。キャッチボールの後ブルペンへ向かい、全てノーワインドアップで２９球を投げ込んだ。直球、ツーシーム、カットボールの速球系にカーブ、スプリット、スイーパーの変化球を織り交ぜた。１球ごとにデータを確認する様子もあった。

敵地トロントでの２試合は１勝１敗。第２戦では山本由伸投手が強力打線を相手に１失点完投勝利を飾った。

大谷は「由伸の登板は素晴らしかったと思います。これだけの素晴らしい打者に対してあれだけのピッチングをしてくれたのは、チームメートとして誇らしい」と称賛するとともに、「素晴らしい打線を相手に投げるときは、自分のパフォーマンスを出さないと抑えられない。準備しながら、自分のコンディションを大事にしたい」と、自身の登板にも目を向けた。