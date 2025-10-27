【小鳥ライダーは都会で暮らしたい モフモフな相棒と、のんびり異世界冒険記】 10月27日連載開始

竹書房は10月27日、マンガ「小鳥ライダーは都会で暮らしたい モフモフな相棒と、のんびり異世界冒険記」の連載を「竹コミ！」にて開始する。

本作は、マンガ・凱子包氏、構成・藤島真ノ介氏、原作・小鳥屋エム氏による作品。主人公・カナリアが騎鳥と呼ばれる大きな鳥・チロロに乗り、"可愛い"探しの旅へと出発する。

【あらすじ】

辺境の地はもう飽きた。「恐ろしい神の山」で楽しく暮らせる両親と違って、僕は異世界でも可愛いものに囲まれて快適に生きたいんだ。

賢者の父と天族の母の大きな愛に包まれて育ったカナリアの、"可愛い"探しの旅がはじまる！ 騎鳥と呼ばれる大きな鳥のチロロに乗って大冒険！

【担当編集者からの見どころコメント】

20万部超えのヒット作『第3王子はスローライフをご所望』の藤島先生がネーム構成を務め、美麗で動きのある絵を描く凱子包先生が作画を担当！ カナリアの活躍はもちろん、世界観の広がり、みんなの表情にも注目してご覧ください♪

