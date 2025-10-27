【ローソン新作】お芋好き感激のホクホク感。大人気「もち食感ロール」が新作で秋の装いに。《最速レポ》
ローソンのスイーツブランド「ウチカフェ」にも、秋の訪れです。
2025年10月21日から2週にわたって、秋の味覚を使った新作スイーツが登場。
芋好きの記者がどうしても見逃せなかった商品が、10月28日発売の「焼き芋のもち食感ロール(紅はるか)」です。
ローソンを代表する「もち食感ロール」とさつま芋の夢のコラボレーション......！
さっそくレビューしていきます。
想像を超える"芋感"に一目惚れ
「焼き芋のもち食感ロール(紅はるか)」は、6個入り408円。
開封前からチラリと見えていますが、生地の中にゴロゴロとしたさつまいも（紅はるか）が、まんべんなくたっぷりと入っているのです。
この光景、芋好きには堪らないはず......！
なんとも魅力的なもちもち生地の中に包まれているのは、溢れるほどのお芋風味のホイップクリームとお芋餡。まさにお芋づくしです。
それでは、いざ実食！
生地のふわもち感、ホクホク感のあるさつま芋、なめらかなクリーム、ねっとり濃厚な餡、なんて完璧で絶妙なバランス感なのでしょう......。すべて異なる食感なのに一体感があります。
今回の主役となる"さつま芋"。生地に練り込まれているものは皮つきで素材本来の美味しさを、餡はじっくりと焼き上げた焼き芋のような濃厚な甘みを感じます。
芋の風味がほんのり香るたっぷりのホイップクリームがこれらを優しく包み込み、一口食べるだけで幸せな気持ちに。
和の要素が強いけれど、食べたら洋の雰囲気も感じられる、なんとも贅沢な芋スイーツ。
さつま芋の美味しさを口いっぱいに満喫できるケーキは、芋好きならマストで押さえてほしい......！
想像を超える芋感に、一口目から心を奪われてしまいました。
なお、沖縄地域のローソンでは取り扱いがないのでご注意を。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 梅谷りな