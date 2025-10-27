宮下草薙・草薙、大女優から“お誘い”も返信に困り…気まずさ限界で「LINE全部やめた」

10月24日（金）放送の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、タイムマシーン3号と宮下草薙が“群馬の魅力”をかけて対決するVTR企画「タイムマシーン3号vs宮下草薙 プレゼンバトル」が放送された。

一行は、下仁田ネギで知られる下仁田町を訪問。宮下草薙・宮下が有吉弘行にプレゼントした“1万円のしらたき”を作るこんにゃく職人の店で、刺身こんにゃくや究極のしらたきを堪能した。

続いて、伊勢崎にある宮下の思い出のハンバーグ店を訪れ、子どもの頃から食べていたという絶品メニューを楽しんだ。

【映像】宮下草薙・草薙、大女優から“お誘い”も…気まずさ限界で「LINE全部やめた」

さらに、タイムマシーン3号・関の地元・中之条町では、人気そば店で4種類のそばを食べ比べ。

喉ごしを楽しむ「細切り」を味わったタイムマシーン3号・山本は「表面がモソモソしていない。ツルっと水分を含んでいてスルッと喉の奥に入っていく」と絶賛。宮下も「噛まずに飲みたくなる。喉を通っていくそばを感じたくなる」と舌鼓を打ち、4人は渾身の食リポでそれぞれの違いをアピールした。

そんななか、トークでは両コンビが共演経験のある“大女優”の話題へ。その人物とは、『かりそめ天国』でもお馴染みの仁支川峰子だ。

宮下草薙・草薙が「峰子さんとLINEとか交換されていますか？」と切り出すと、タイムマシーン3号は「してる」と即答。

草薙は「たまに舞台のお知らせ来ません？ あれの返し方がマジでわからなくて…」と悩みを明かすと、山本は「返すんじゃなくて（舞台に）行けばいいだろ！」とアドバイス。

さらに山本によると、アルコ＆ピース・平子も仁支川に誘われて舞台を見に行き、「差し入れを持って行って、そのあと飲みにも行った」とのこと。

すると、関が「お前、変なタイミングでLINE全部やめたよな？」と指摘。

草薙は「そういうのが嫌になっちゃって…」と明かし、大先輩からの連絡にプレッシャーと気まずさを感じてしまったと語った。これに有吉は「こいつらしいな」と笑っていた。