11月8日21時よりフジテレビ系で放送される土曜プレミアム『世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編』。4つの“奇妙な”短編ドラマの1つ『あなた博物館』にて、川口春奈が主演を務めることが発表された。

1990年4月にレギュラードラマとして放送が開始され、その後は特別編という形で年に2度放送を続けるスタイルで、これまで各時代を代表するような作家や脚本家と俳優を掛け合わせることによって、奇妙な物語の世界観を作り出してきた『世にも奇妙な物語』シリーズ。1990年4月、中山美穂主演の『恐怖の手触り』を1本目としてスタートし、単に心理スリラーだけでなく、ホラー、ミステリアス、シュールコメディ、SF、ファンタジーなど多彩なストーリーで創られ、これまでに577本もの名作が世に送り出されてきた。

5月31日に放送された35周年SP春の放送では、過去作の中からファンの中でも人気の高い珠玉の5本が放送されたが、今回は35周年の締めくくりにふさわしい新作3本と傑作選1本の構成になる。

『あなた博物館』は、川口演じる篠田美咲が、恋人の井東健介と夜ドライブ中に道に迷ってしまい、通りかかった博物館で道を尋ねるところから物語が始まる。博物館に入ってみると、そこにはなぜか美咲の幼少時代の写真や学生時代の制服など、成長の軌跡が展示されていて……。

『世にも奇妙な物語』への出演は今回が初となる川口は、「小さい頃から見ていた番組に出られてうれしい」と明かし、「あっという間だったと思うほど没入して見て欲しい」とコメントを寄せている。

また、笠松将が美咲の恋人・健介を演じ、螢雪次朗が博物館の館長役を務める。

■川口春奈（篠田美咲役）コメント・『世にも奇妙な物語』に出演が決まった時の感想小さい頃から見ている番組ですし、これまでたくさんの方々が出演され作られてきた、ファンも多い番組だと思いますので、率直にうれしかったです。

・『あなた博物館』の台本を読んだ感想世にも奇妙な物語」は、怖い話からほっこりするような話だったり、いろんなタイプの題材があると思うのですが、私は“怖いけど見ちゃう”ような作品が好きで、今までもそういう作品が特に印象に残っているのですが、今回の（出演する）作品も怖めだと思うので、楽しみだなと思いました。

・主人公・美咲を演じた感想登場人物が少なく、（恋人役の）笠松さんとふたりのお芝居がほとんどなのですが、ふたりの会話劇からどんどん奇妙なことに巻き込まれていくという役なので、追い詰められていく表情やテンション感をしっかり表現できていたらいいなと思いながら演じました。

・視聴者へのメッセージ導入から何かが起こりそうな嫌な予感を感じてもらいながら、あっという間だったなって没入して見てもらえるといいなと思います。35周年というアニバーサリーなので、たくさんの方に届いてご覧いただけたら嬉しいです。（文＝リアルサウンド編集部）