かつて恋人同士だった5組の元カップルたちが、約1カ月間のホカンスを共に過ごし、過去の恋と新たな出会いの狭間で揺れ動く姿を描いた恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン3。

Prime Videoで配信中のこの番組では、別れたばかりの二人から、長い歳月を経て再会を果たした二人まで、交際の期間も別れの理由も異なる彼らが、誰が誰の“元恋人”なのかを知らされぬまま共同生活に挑む。濃密な1カ月を終え、彼らが最後に選んだのは復縁か、新しい恋か──。

番組終了後からしばらくの時を経て、今回は男性参加者5人が再び集結。男性目線での互いの率直な印象や、あの時胸に秘めていた思い、さらに番組を通して得た気づきについて、男子会さながらに語り合ってもらった。（すなくじら）

■「大人っぽい」「怖そう」「シャイ」……それぞれに抱いた第一印象

──今日は男子参加者だけの座談会ということで、ぜひお互いについて語っていただければと思います。まずは隣に座っている方について、第一印象と男性目線で「どんな人か」を教えてください。ヒロさんから順番にお願いします。

ヒロ： ひろきは……ユーモアと大人っぽさ、そして余裕。この3つで構成されている人なんですよ。僕が最初に部屋に入って、2番目にひろきが入ってきたんですけど。その瞬間に場の空気がガラッと変わったんです。最初はみんな緊張していて硬い雰囲気だったのに、ひろきが来た途端すごく柔らかくなって、自然と話しやすい空気に変わった。そういう場を和ませる力を持ってるんですよね。最初の第一印象から、明るそうで、面白そうで、話しかけやすい人。実際にすぐ声をかけてくれたし、今もその印象のままです。

ひろき： イッセイは、僕の隣に来た時の第一印象は正直「怖そう」でした（笑）。ちょっと近寄りがたい雰囲気があったんです。でも話してみたら全然そんなことなくて、すごく話しやすかった。あとは何に対してもストレートで真面目。共同生活で料理を分担した時も、率先して手を動かしてくれて。しかも、作ってくれたハンバーグがめちゃくちゃ美味くて！

イッセイ： あったなあ、懐かしい！

ひろき： しかもミクと一緒に楽しそうに作ってたんですよ。精神的にも支えられる部分があったし、かといって弟っぽい可愛さもあって。そういう両面があるんですよね。

イッセイ：ゆうやは最初に会った時、すごくシャイで全然喋らない人なのかなって思ったんです。でも意外とよく喋る（笑）。最初は年下か同級生くらいだと思ってたのに、その予想に途中でだんだん自信がなくなってきて。結果、年上でした（笑）。でも、年上らしさを押し付けない優しさとか包容力があるんです。年下の僕がちょっと生意気なことを言っても、イラっとせずに受け止めてくれる余裕がある。そういうところが大人だなと思いました。あと……恋愛はちょっと下手なのかなって（笑）。

ゆうや： いきなり切り込むじゃん（笑）。

イッセイ： 最初だけね（笑）。今は最高だと思ってるから！

──どのタイミングで「最高だ」と思ったんですか？

イッセイ： ゆうやは、意外と頻繁に外にデートに行ってたんです。誰と行ってるかははっきり分からないんですけど、雰囲気で察するじゃないですか。最初は「誘えないタイプなのかな」と思ってたのに、そのイメージを覆して、この1カ月間をしっかり使っていたのを見て「最高だな」と思いました。

──一緒に過ごしてみるとイメージが変わることもありますよね。ゆうやさんからのユウマさんへの印象はいかがでしたか？

ゆうや：僕が最初ユウマに「緊張してますか？」って聞いたんですよ。そしたら「緊張してますね……いや、嘘です」って（笑）。「ファーストコンタクトでいきなりそれ言う！？」って思って、「この人何なの？」って驚いたんですけど。でもそこで場が一気に和んだんですよね。僕も緊張してたからすごく助かりました。ユウマって普段はふざけて笑わせてくれるけど、大事な時はちゃんと違う顔を見せてくれる。落ち込んでる時には「大丈夫？ 話聞くよ」って声をかけてくれるし、やっぱり大人だなって思いました。

ユウマ： あははっ。もちろんそういうのもあったんですけど、あの時は普通に友達感覚で話しちゃっただけでした（笑）。

── 最後に、ユウマさんからヒロさんについての印象をお願いします。

ユウマ： やっぱヒロキングダムは……あ、ごめんなさい（笑）。

ひろ： おい（笑）！

ユウマ：ヒロは年下なんですけど、僕やひろきと同じくらいの年代に見えますよね。ヒロは寡黙だけどストレートに伝えるのが上手で、言うべき時にちゃんと考えて言う。大人数だとあまり目立たないんですけど、2人で話すとその誠実さが伝わってきました。そういう部分が「女性にモテるヒロキングダム」につながってるんだろうなと（笑）。ぼーっとしてることもあるけど、それも含めてみんな「ヒロがいるから楽しい」って雰囲気があったんじゃないかなと思います。

■“X同士”の雰囲気を感じた瞬間 DVDルームに向かった心境も

──共同生活の中で、「この2人、X同士なのでは？」と確信した瞬間はありましたか？

ゆうや： ヒロのXは、けっこう最初の方で「これはそうだな」ってわかりました。空気感というか、2人が自然に醸し出している雰囲気で。隣にいても「この2人、なんか距離が近いな」って思って。直感に近いんですけど。

ヒロ： 天才じゃん（笑）。

イッセイ： ひろきとひなこは割とすぐわかったかも。3人でキッチン横のテーブルにいた時に、ひなこがパッと（語気）強めにひろきに話しかけた瞬間があったんです。本人は特に意識していなそうだったので、その時に「え、もしかして？」って。そこから「ここがX同士なら、残りは……」って見えてきましたね。もちろん途中で「やっぱり違う？」と揺れたりもしましたけど（笑）。

ヒロ：確かに、そういう2人の距離感みたいなのでわかるときあるよね。 僕は最初、ひろきとミクがカップルだと思っていて。でも途中で、ミクがイッセイに「食事中に肘つかないで」って注意したときがあったんですよ。その一瞬で「あ、これはもう確実だな」と。

── 注意できるのって、ある程度の距離感がないと難しいですよね。

ヒロ： そうそう。初対面では絶対やらないことだから、「この2人は近い関係なんだな」と思いました（笑）。

ユウマ： 僕は、ミクとイッセイ。ミクがデートに行っている時だけ、イッセイの様子がいつもと違ったので。本人は「（ミクがデートに行っても）気にしない」って言ってましたけど、第三者から見ると……ね。

ゆうや： あははっ。わかりやすかったよね。

ひろき： 僕の場合、会話の波長や雰囲気で「この2人はそうかも」と感じる場面は多かったけど、なかなか確信まではいかなくて。特にユリとゆうやは発表ギリギリまでわからなかった。結果的にパズルを組み合わせていったら「あ、ユリとゆうやなんだ」って、消去法でハマった感じですね。

ゆうや： そういう意味では、逆に俺はわかりやすかったよ（笑）。自分のペア以外を順番に埋めていけばいいから。

──今回新たに導入されたDVDルームについても聞かせてください。このDVDには、この企画に参加する前の気持ちを話す様子が全員分収められています。参加者の中から、“1度だけ選んだ1人のインタビューしか観ることができない”というルールがありましたが、誰のDVDを観るか、迷われましたか？

ヒロ： 観る人は迷わなかったです。ただ、「観るか観ないか」で迷いましたね。自分と相手の関係的に、ネガティブな内容かもしれないと思ったので。でも、やっぱり気になって観ちゃいましたね。

ゆうや： 実は僕、DVD観てないんですよ。目の前のことでいっぱいいっぱいで、気づいたら終わってました（笑）。

ユウマ： ええ！？

ひろき： DVDの存在を忘れてたとか？

ゆうや：いや、「見ようかな」とは思ったんだけど、なんかタイミングを逃して（笑）。

ヒロ：気がついたら、 DVDキャンペーンが終了してたと（笑）。

ユウマ： 僕は、最初にXのDVDを観ようと思ってたんですよ。でもあるタイミングで「Xとの関係にピリオドを打とう」と決めてから相手を変えて。ギリギリまで迷ってましたけど、決めてからはもう揺れなかったですね。

ひろき： 僕は気になっている人一択でした。自分の気持ちが動き始めていたからこそ、その人がXと戻る可能性をちゃんと知っておきたかったので。

── DVDを観た結果、もし相手が復縁希望で「絶対戻りたい」と言っていたらどうしましたか？

ひろき： うーん……難しいですね。でも、その相手の気持ちを自分に向けようと（自分が）努力できないなら「ここに来てまで恋愛なんてするなよ」って思うかも。

全員： おおー！

ひろき： しかも、僕が観た方は（Xと）戻る気が2％しかなかったっていう（笑）。結果的には良かったです。

■過去の恋愛で後悔が残らないために

──番組の視聴者の中には、過去の恋愛に区切りをつけられずにいる方もいると思います。共同生活の中で、それぞれのXと向き合ってきたみなさんから何かアドバイスはありますか？

ヒロ： ここはやっぱり、Xを一途に追いかけて番組に来たイッセイじゃない？

イッセイ： 未練があるってことは、まだ気持ちが残ってるってことだと思う。なので、そのまま何もしなかったら後悔すると思うんです。だったら当たって砕けた方がすっきりするというか。僕は「ここでダメなら諦めよう」と決めて、この1カ月に懸けてました。

ゆうや： 僕はそういうイッセイを見ていて、一途に思い続けることの大切さを感じました。辛い時は逃げたくなるけど、向き合い続けることが本当に大事なんだなと。

ひろき： ただ、“なんで別れたのか”は考えないとだよね。元恋人同士って関係がある以上、別れの原因がわかっていなければうまくいかないと思うし。どちらにせよ「ちゃんと話せ」ってことですね。

──では、そういう視聴者の方には番組に出てもらってXと向き合っていただくのもいいかもしれませんね（笑）。

ヒロ： そうかも（笑）。でも難しいのは……（ユウマに視線を向けて）話し合おうとしても、なかなか噛み合わないパターンもあるから（笑）。

ユウマ： 正直すごく辛いときもありましたが……（笑）。でも、自分で決めてここに来たことなので受け止めてます。

──最後に今回の共同生活やXと向き合った時間を経て、自分自身が変わったと感じる部分があれば教えてください。

ヒロ： 人の見方ですね。自分が知っているその人と、他の人と過ごしている時の姿が全然違う。例えば、普段は静かだと思っていた人が、別の人といる時はすごく饒舌だったり。客観的に見て、人って本当にいろんな顔があるんだなと学びました。これまでは一面的に見てしまっていたんだなって反省しています。

ひろき： 僕は今まですごく相手の反応を気にして言葉を選んでたんです。「こう言ったら嫌がられるかな」とか「傷つけてしまうかも」って。でもそれだと思いが伝わらないこともあるなと。この経験を通じて「思い切ってアクセルを踏むことも必要だ」と思いました。もちろん相手を思いやる気持ちは大切ですけど、自分の気持ちもちゃんと伝えないと始まらないんですよね。

イッセイ： 僕は逆に考えずに言葉を発してしまうタイプだったので、言葉選びには気をつけるようになりました。思ったことをそのまま口に出して、後で「あ、まずかったかな」って後悔することが多くて。この1カ月で、相手の立場に立って考えてから話すクセがついたと思います。

ゆうや： 僕は相手の気持ちを知ろうとすることですね。恋愛って話してみないとわからないし、時にはお互いに話したってわからないこともあるじゃないですか。だからまずは、相手を理解することから始めないといけないんだなって。

ユウマ： 僕は逆に、相手のことばかり考えて、自分が何を感じているのか、何を伝えたいのかが曖昧になってしまっていたんです。「相手の気持ちを考えればなんとかなる」と思って参加したんですけど……でもそれだと自分の思いは伝わらなくて。もっとちゃんと自分の気持ちを表現することも大事なんだと気づきました。バランスが重要、というのは大きな学びでしたね。

（文＝すなくじら）