9mm Parabellum Bullet¡¢Ì¾¸Å²°¡õÂçºå¤Ë¤Æ½é¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¤ò¡ÈºÆ¹½ÃÛ¡É¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö³«ºÅ
¡¡9mm Parabellum Bullet¤¬¡¢Ì¾ºå¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö¡Ø9mm Parabellum Bullet presents¡ÖRe-actⅠ¡×¡Ù¤ò2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§9mm Parabellum Bullet¡¢·ëÀ®Æü¤Ë²£ÉÍ¤ÎÃÏ¤Ç¹ï¤ó¤À¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ¸¤ÍÍ¡¡ÌµÆó¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à21¼þÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¡Ë
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï3·î1Æü¤ËÌ¾¸Å²° ¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó¡¢3·î8Æü¤ËÂçºå BIGCAT¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢2009Ç¯4·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿½é¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡Øact I¡Ù¤ò¡ÈºÆ¹½ÃÛ¡É¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¸½ºß¥â¥Ð¥¤¥ëFCÀè¹Ô¤¬¼õÉÕÃæ¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª9mm Parabellum Bullet¤Ï¡¢11·î15Æü¤Îºë¶Ì¸ø±é¤è¤ê¡Ø¥«¥ª¥¹¤ÎÉ´Ç¯～Never Ending Tour 2025～¡Ù¤ò7¸ø±é³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯3·î17Æü¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿ºîÉÊ¤«¤é¼ýÏ¿¶Ê½ç¤¬¶ö¿ô¡ÊEven¡Ë¤Î¤ß¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥é¥¤¥Ö¡Ø9mm Parabellum Bullet presents Live¡ÖE¡×2026¡Ù¤ò12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
