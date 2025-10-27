【限定販売】Bリーグマスコットたちがおめかしして集結！新商品『B.LEAGUE MASCOT PARTY』シリーズの発売が決定！
昨年度、大好評だった『B.LEAGUE MASCOT DINER』に続き、今度はマスコット13体がパーティー仕様におめかしした装いで、グッズとなって新登場！
今回のシリーズでは、B.LEAGUE10周年のお祝いに、とびっきりおめかしをして登場♪第一弾では、B1クラブを代表して8体、B2クラブを代表して5体のマスコットたちが大集合！
第一弾 登場マスコット
B1ティナ（仙台） ブレッキー（宇都宮） サンディー（SR渋谷） ディーディー（名古屋D） リードくん（FE名古屋） まいどくん（大阪） LUCA（長崎） ゴーディー（琉球）
B2ボンズくん（福井） ベルティ（静岡） Pick＆Roll（横浜EX） ぼるたん（熊本）
気になるアイテムは…？
今回登場予定のアイテムは、全部で5種類！
前回大好評だったトートバッグやアパレル、ファンの皆さまからのリクエストにお応えしてシュシュなどの小物も登場を予定しています。
商品の詳細情報は、B.LEAGUE公式Xにて発表していきますのでお楽しみに！
そしてこのシリーズは、今後も、第二弾、第三弾を予定しているとの噂が……！？
続報をお待ちください！
