Ž¢¸À¤¤ÌõÂÎ¼Á¤ÎÉô²¼Ž£¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ò¤È¸À
¾å»Ê¤ÎÏÃ¤ÎÊ¹¤Êý¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Éô²¼¤Î¼«¸ÊÀµÅö²½¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§mits¡¿PIXTA¡Ë
À®²Ì¤ò½Ð¤¹´ÉÍý¿¦¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë°ìÈÖ¤Î»ñ¼Á¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£Àµ¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¤Ï²¿¤«¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¡¢Éô²¼¤ò°é¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®²Ì¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
³°»ñ·Ï´ë¶È¤ÇºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCOO¡Ë¤òÌ³¤á¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ø¿· ´ÉÍý¿¦1Ç¯ÌÜ¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ì¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×ÊÔ¡Í¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿Ý¯ÅÄµ£»á¤¬¡¢Á°²ó¤ËÂ³¤¡¢Éô²¼¤ò°é¤Æ¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÉô²¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò´ê¤Ã¤ÆÂÐÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¸À¤¤Ìõ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾å»Ê¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤¤»¤¿»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Åö¿Í¤¬¼«Ê¬¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ç²¿¤â²þÁ±¤·¤Ê¤¤¡£²ñ¼Ò¤«¤é¤ÏÉô²¼¤ÎÏÃ¤ò·¹Ä°¤·¤í¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¿ÉÊú¶¯¤¯Ê¹¤±¤ÐÊ¹¤¯¤Û¤ÉÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¼«¸ÊÀµÅö²½¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡¢¾å»Ê¤ÎÏÃ¤ÎÊ¹¤Êý¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤È¸À¤¤Ìõ¤ò»Ï¤á¤ëÉô²¼
²ÝÄ¹¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡¢Â°¿Í²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿ä¿ÊÌò¤ò¡¢Éô²¼¤ÎB¤µ¤ó¤Ë°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡£B¤µ¤ó¤ÏÆÀ°Õ¤ÊIT¥¹¥¥ë¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¶¦Í¥Õ¥©¥ë¥À¡¼¡¢¸¡º÷²èÌÌ¡¢¶¦Í²½¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¤·¡¢²Ý²ñ¤ÇÁ´°÷¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£1½µ´Ö¸å¡¢A¤µ¤ó¤ÏB¤µ¤ó¤Ë¿ÊÄ½¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
²ÝÄ¹A¡Ö¶¦Í²½¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
Éô²¼B¡Ö¤¤¤¨¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
²ÝÄ¹A¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤Ê¤¼¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Éô²¼B¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
²ÝÄ¹A¡Ö²Ý²ñ¤ÇB¤µ¤ó¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×
Éô²¼B¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¶¦Í²½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
²ÝÄ¹A¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤½¤ó¤Ê´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
Éô²¼B¡Ö¸úÎ¨²½¤Î°Õ¼±¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢»ä¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×
¸À¤¤ÌõÂÎ¼Á¤Î¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼«Ê¬°Ê³°¤Î¿Í¤ä´Ä¶¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀèÇÚ¤Î¡û¡û¤µ¤ó¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢ÎÙ¤ÎÉô¤Î¡û¡û¤µ¤ó¤«¤éOK¤¬½Ð¤Ê¤¤¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏËÜ²»¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¸ÜµÒ¤¬²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢¿Í¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
B¤µ¤ó¤â¡¢¶¦Í²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Â¾¼Ô¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ëÅµ·¿Åª¤Ê¸À¤¤ÌõÂÎ¼Á¤Î¿Í¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÌÓ¤Î²ñÏÃ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤Ï¡¢¼Â¤Ï¾å»Ê¤ÎA¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤¬B¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê²ò·è¤Î²¦Æ»¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éËÜ¼Á¤òÆÍ¤»ß¤á¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éô²¼¤ÎÏÃ¤ò·¹Ä°¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤ÇÁê¼ê¤Î¹Í¤¨¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¤È¤è¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤È¸À¤¤ÌõÂÎ¼Á¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤³¤ÎÊýË¡¤Ï¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Ë¤ÏÀÕÇ¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤¢¤ê¤¤Ç²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¼«Ê¬°Ê³°¤ËÌäÂê¤Î¸¶°ø¤ò¸þ¤±¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤ò²¿²ó·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ï²ò·è¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÉô²¼¤Î¹ÔÆ°¤òÌä¤¦
¸À¤¤ÌõÂÎ¼Á¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¹ÔÆ°¤òÌä¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÝÄ¹A¡Ö¶¦Í²½¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
Éô²¼B¡Ö¤¤¤¨¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤ß¤ó¤Ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
²ÝÄ¹A¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆB¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×
ÌäÂê²ò·è¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢»ö¼Â¤òÀµ¤·¤¯Æ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¼¡¤Î°ì¼ê¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¶¦Í²½¿ä¿ÊÃ´Åö¼Ô¤ÎB¤µ¤ó¤¬¡¢¼¡¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤Î¤«¤òËÜ¿Í¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢ÏÃ¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡×¤À¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤òµá¤á¤ë¡ÈHow¡É¤Î»ÑÀª¤¬Å°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ë½ÐÄ¥¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ëCEO¤ÎU»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸·¤·¤¤´Ä¶¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÅÓÃæ¤ÇÏÃ¤ò¤µ¤¨¤®¤é¤ì¤Æ¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤À¡×¡£¾õ¶·¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤òË¸¤²¤ëÍ×°ø¤Î1¤Ä¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Ç¤¹¡£Éô²¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò°é¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡×¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤«¡×¤òÃµµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£·è¤·¤Æ¸À¤¤Ìõ¤òÆ¨¤¬¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤É¤¦´èÄ¥¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦ÅØÎÏ¤¹¤ë¤Î¤«¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤â²ñÏÃ¤Ë´Þ¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ÉÍý¿¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬ÎÉ¤¥Á¡¼¥àÊ¸²½¤ò¤Ä¤¯¤ë
¸À¤¤ÌõÂÎ¼Á¤Î¿Í¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤ÈÏ°Ï¤òâä¾®²½¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬Éô²¼¤ÎÀÕÇ¤ÈÏ°Ï¤Ê¤Î¤«¤ò¡¢ºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤ÇÀµ¤·¤¯¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤¬B¤µ¤ó¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾ðÊó¤Î¶¦Í²½¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢B¤µ¤ó¤ÎÇ§¼±¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¶¦Í²½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î1¤Ä¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢B¤µ¤ó¤¬¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÀ¤ËÇ§¼±¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¸À¤¤ÌõÂÎ¼Á¤ÎB¤µ¤ó¤òÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÇ½ª¥´¡¼¥ë¤Ï¶¦Í²½¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¬ÀÕÇ¤ÈÏ°Ï¤Ç¤¹¡×¡½¡½¤³¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤Æ»Å»ö¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢B¤µ¤ó¤¬ÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢A¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤«¤òB¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÕÇ¤ÈÏ°Ï¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤Æ1¿Í¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£U»á¤â¡¢¡ÖÆüËÜ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥½¨¤Ê´ÉÍý¿¦¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¡×¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë
´ÉÍý¿¦¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤Î1¤Ä¤ÏÎÉ¤¥Á¡¼¥àÊ¸²½¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¡×¤ÈÉô²¼¤òÀÕ¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÉô²¼¤Î¤»¤¤¤À¤È¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¸À¤¤ÌõÊ¸²½¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¸²½¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸À¤¤ÌõÊ¸²½¤òËÐÌÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÀÕÇ¤ÈÏ°Ï¤ÎÇ§¼±¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¡¢¢»öÂÖ¤Î¹¥Å¾¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÉô²¼¤È¼«Ê¬¤Ë¹ÔÆ°¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¡£
Î¨Àè¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë´ÉÍý¿¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¡¢Éô²¼¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢ÎÉ¤¥Á¡¼¥àÊ¸²½¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÝ¯ÅÄ µ£ ¡§ ¥¢¡¼¥¯¥¹¡õ¥³¡¼¥Á¥ó¥°ÂåÉ½¡Ë