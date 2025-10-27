「やってみなよ」とドヤ顔の夫！「それ、ず〜っと私が言ってきたことだけど…」夫のひと言が妻の不満を増幅!?【作者に聞く】
同僚から聞いた洗濯の知識を「やってみてよ」と妻に語る夫。けれど、それは当の妻が何度となく夫に伝えてきたことで……。
「はんなりギロリの頼子さん」「閃光少女」などの作品で知られる漫画家・あさのゆきこ(@YUKIKOASANO)さんが、自身のXに「私が100回言っても聞かないのに他人が言うと一発」というコメントとともに投稿した創作漫画「聞いてないの正体」は、妻に歩み寄ろうとする夫の言動が、反対に妻の話を聞いていないことを浮き彫りにするという一幕を描いた作品だ。
■読者からは「無茶苦茶わかります」など共感の声が多数！
本作「聞いてないの正体」は、「お母さんの正体 ハルカママの言えない本音」の一篇である。作者のあさのゆきこさんは「コミックゼノンの担当編集者さんとWEB向けの漫画を描くということで、どんなものがいいか相談しました」と当時を振り返る。そして、「今もそうですが、当時もかなりのウエイトを占めていた『母になって感じる夫へのモヤモヤ』というテーマでやろうということになったのがきっかけです」と「聞いてないの正体」が生まれた経緯を教えてくれた。
さらに、あさのさんは「モヤッとする場面はほぼ実体験です」と明かす。連載開始前の打ち合わせでは、モヤモヤするシチュエーションを可能な限り箇条書きにし、編集者とともに使用する題材を選定していったという。「選ぶ基準はできれば育児中の夫婦の問題の鉄板のものといった感じでした」と作品のテーマ選びにおけるこだわりを語った。
夫側なりの理屈も描かれ、母であり妻の本音を描きつつも、相手にも考えがあるという視点が「聞いてないの正体」で一貫している。この点について、あさのさんは「それは多分ですが、担当編集者さんが既婚子持ち男性であまり女性側の言い分に偏った話が描けなかったのだと思います」と話す。
最後に、あさのさんは「読んでいただいてありがとうございます！話題にしていただけるのを見るに、夫婦と育児は永遠のテーマなんだなぁと思います」と読者へメッセージを残してくれた。読者から多くの共感を集めた「聞いてないの正体」をぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：あさのゆきこ(@YUKIKOASANO)
