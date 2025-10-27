洗えて、滑らない。過酷な地形に挑むための一足【アディダス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
全天候対応、グリップも快適さも。アディダスが導くトレイルの先へ【アディダス】のスニーカーがAmazonに登場!
アディダスのスニーカーは、過酷な地形や天候に対応するために設計された専用モデル。
GORE-TEX素材を採用することで、優れた耐水性と通気性を両立し、雨天や湿地でも快適な走行を可能にする。
ソールにはグリップ力と耐久性に優れたゴム素材を使用し、滑りやすい路面でも安定した足運びを支える。
洗える素材で構成されているため、泥や汚れが付着しても手軽にケアでき、清潔な状態を保ちやすい。トレイルランニングに特化した設計と実用性を兼ね備えた一足。
