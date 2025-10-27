本郷柚巴、圧巻のボディを限界露出！3rd写真集先行カット第3弾が、かつてないレベルのセクシーカットに

元NMB48本郷柚巴の3rd写真集（12月10日発売）より、先行カット第3弾として、これまで誰も見たことがない「圧倒的ゆずボディ」を解放した衝撃カットが公開された。

■寝起きのすっぴん姿も初公開！

少し曇り空のバンクーバーの朝、ホテルの部屋で寝起きの彼女を撮影。グラビアの撮影を始めてから、すっぴん姿を見せるのは初めて。そしてここまでのセクシーなカットも世界初公開となる。

また、港で楽しげないつもの姿も。

なお、写真集では、さらに驚くような色っぽカットも披露されているとのこと。あらゆるグラビアを表現してきた彼女が、さらなる新境地に挑戦。いつもの笑顔から、まだ見ぬ一面まで。ページをめくるたびに新たな魅力が発見できる、至高の1冊となっている。

12月13日には都内にて写真集発売記念のお渡しイベント＆オンラインサイン会も決定。こちらも要チェックだ。

(C)菊地泰久／講談社

■書籍情報

2025.12.10 ON SALE

『本郷柚巴3rd写真集（タイトル未定）』

