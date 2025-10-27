ライカカメラジャパンは、“ライカMシステムの魅力”をテーマとしたイベント「Leica.Connect 2025」を11月30日（日）に開催する。会場は東京都港区の青山グランドホール。事前申し込み制で、入場料は1,100円。

ライカMシステムのファンや、ライカの各モデルに興味があるという参加者を募るイベント。製品のタッチ＆トライや、写真家によるトークショーを行う。

タッチ＆トライでは、ライカ製カメラ・レンズを手に取り、その描写性能を体感できる。「初めてM型カメラに触れる」「どのカメラにしようか迷っている」という場合でもスタッフが基本操作から説明するという。

トークショーは2部構成で、第1部に写真家の佐藤健寿氏、第2部に同じく写真家の野村誠一氏が登壇する。ライカで作品を創作するプロフェッショナルの話が聞ける貴重な機会となる。

このほか、ライカ初の量産モデル「ライカⅠ型」誕生100周年を祝して行われたセレモニーの様子や、ライカ100年の歩みについてもムービーを交えながら紹介する。

イベント名

Leica.Connect 2025

開催日時

2025年11月30日（日）14時00分～17時00分

会場

青山グランドホール 3階

東京都港区北青山2丁目14番4

定員

先着150名

※事前申し込み制。定員に達し次第締め切り。

入場料

1,100円

応募ページ

https://leica-connect2025.peatix.com/

※申込期間：10月24日（金）20時00分～11月28日（金）23時59分

イベントスケジュール

13時30分：開場 14時00分～14時25分：ライカMovie上映、ライカ100周年の紹介 14時25分～15時10分：トークショー【ライカと旅する世界】写真家・佐藤健寿氏 15時20分～16時10分：トークショー【ライカ100年、そして僕の50年】写真家・野村誠一氏 16時15分～17時00分：ライカMシステムならびに各製品 タッチ＆トライ実施 17時00分：閉場