“ライカMシステムの魅力”を語るトークイベント／佐藤健寿氏と野村誠一氏が登壇 初心者歓迎のタッチ＆トライも
ライカカメラジャパンは、“ライカMシステムの魅力”をテーマとしたイベント「Leica.Connect 2025」を11月30日（日）に開催する。会場は東京都港区の青山グランドホール。事前申し込み制で、入場料は1,100円。
ライカMシステムのファンや、ライカの各モデルに興味があるという参加者を募るイベント。製品のタッチ＆トライや、写真家によるトークショーを行う。
タッチ＆トライでは、ライカ製カメラ・レンズを手に取り、その描写性能を体感できる。「初めてM型カメラに触れる」「どのカメラにしようか迷っている」という場合でもスタッフが基本操作から説明するという。
トークショーは2部構成で、第1部に写真家の佐藤健寿氏、第2部に同じく写真家の野村誠一氏が登壇する。ライカで作品を創作するプロフェッショナルの話が聞ける貴重な機会となる。
このほか、ライカ初の量産モデル「ライカⅠ型」誕生100周年を祝して行われたセレモニーの様子や、ライカ100年の歩みについてもムービーを交えながら紹介する。
イベント名
Leica.Connect 2025
開催日時
2025年11月30日（日）14時00分～17時00分
会場
青山グランドホール 3階
東京都港区北青山2丁目14番4
定員
先着150名
※事前申し込み制。定員に達し次第締め切り。
入場料
1,100円
応募ページ
https://leica-connect2025.peatix.com/
※申込期間：10月24日（金）20時00分～11月28日（金）23時59分