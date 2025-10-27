「激しい乱闘」「クラシコは大混乱」発端は18歳の発言か。マドリーとバルサが試合後に衝突して大荒れ！決勝点のMFは神童に“反撃”「口で言うのは簡単だ」

「激しい乱闘」「クラシコは大混乱」発端は18歳の発言か。マドリーとバルサが試合後に衝突して大荒れ！決勝点のMFは神童に“反撃”「口で言うのは簡単だ」