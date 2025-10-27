【ライブレポート】&TEAM、さいたまスーパーアリーナでLUNÉと飛躍を約束。韓国デビューへ「いってきます！」（FUMA）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

&TEAMが、自身初のアジアツアーのアンコール公演『2025 &TEAM CONCERT TOUR ‘AWAKEN THE BLOODLINE’ ENCORE in JAPAN』を、10月25日・26日に満員のさいたまスーパーアリーナ（スタジアムモード）にて開催。これにより、2025年5月からアジア各地域を巡ってきたツアーは、アンコール公演を含め、計10都市で約16万人を動員し終了となった。

■自身最大規模の会場を活かした特別な演出が満載

満員となった&TEAM自身最大規模の会場で、大きなオオカミの目を模した巨大な舞台装置からLUNE（&TEAMのファンネーム、「E」はアキュートアクセント付きが正式表記）の声援に応え9人が登場。2025年7月度ゴールドディスク認定で自身初のミリオン認定を獲得した3rdシングル「Go in Blind (月狼)」を披露すると、会場のボルテージは急上昇。広いステージを活かして、黒いマントを被った多数のダンサーとともに壮大なスケールで披露したアンコール公演ならではのパフォーマンスに、冒頭から大盛り上がりとなった。

また、OneRepublicのフロントマンであるRyan Tedderがプロデュースに参加したことで知られる爽やかなポップナンバー「Dropkick」では、飛んでくるナイトボールをMAKIがキャッチ。無事にキャッチした10月25日の公演では「うまくいきました！ 会場が広くなったぶん、キャッチしたとき、余計気持ちよかったです」とコメントしたMAKIだったが、26日の公演でアジアツアー開幕以来初めて失敗。会場とメンバーからリベンジの機会を与えられたが、大勢に見守られるプレッシャーでさらに失敗。3度目に無事にキャッチした姿を見せると、大きな笑いと拍手が送られた。

今回のアンコール公演では、自身最大規模の会場を活かした大きなスケールでの特別な演出を多数披露。「Magic Hour」では、Kが「皆さんのもとへ行きたいと思います！」と言うと、本ツアーで初のトロッコに乗って会場内を周回し、メンバーたちがLUNEの近くへ向かい、集まったLUNEから割れんばかりの大歓声で包まれた。トロッコでステージ後方にあるサブステージに移動し、「バズ恋 (BUZZ LOVE)」を披露したあとは、「チンチャおかしい」で会場のLUNEと一緒に踊るインタラクティブな演出を加えるなど、ファンとの一体感を楽しんだ。

等身大のラブバラード「Blind Love」では、昇降する舞台装置が作り出す幻想的な雰囲気のなか、LUNEへの想いを込めてしっとりと歌唱。黒いシックなセットアップ衣装で登場して披露した「Deer Hunter」では、YUMAが弓を射る演出がアンコール公演オリジナルバージョンとしてリフトを加えた振り付けで披露され、会場は大きな歓声に包まれた。「Big好き (suki)」は、ブラックスーツとハットに合わせ、こちらもアンコール公演だけのステッキを使ったダンスバージョンで披露。

TikTokでダンスチャレンジが話題を呼んでいる「Run Wild」では、EDMバージョンを初披露し、会場中が一緒に飛び跳ねながら“L.I.V.E. free! Run Run wild!”という掛け声で盛り上がるなど、本公演ならではのステージを展開。そして、LUNEの掛け声が際立つ人気曲「FIREWORK」で、花火が上がるようにエネルギッシュなパフォーマンスを見せつけてステージをあとにし、本編が終了となった。

■「ここまで来られたのはたくさんのLUNEのおかげ」（&TEAM・EJ）

その後も興奮冷めやらぬLUNEのアンコールに応え、再びトロッコでメンバーが登場すると、「オオカミ系男子」「Melody」を続けて披露。最後のコメントでは、リーダーのEJが「ここまで来られたのはたくさんのLUNEのおかげ。そんなLUNEの皆さんが送ってくださる応援に、そして愛に恩返しできるように、もっといろんな景色をお見せできるようにもっと頑張ります！」と告げると、会場からは大きな歓声が上がった。

サブリーダーのFUMAは、「LUNEからたくさんからいただいた応援に支えられて、日本から出発した&TEAMが世界に羽ばたこうとしています。今、僕たちは一つひとつのことに全力で挑戦しようとしてます。そんな姿を見てLUNEの皆さんが少しでも勇気づけられたらうれしいですし、まだ見たことのない景色を一緒に見に行きたいと思っています。いってきます！ 愛してます」と2日後に控える韓国デビューに向けた飛躍をLUNEと約束。

メンバーがLUNEへ綴った約束や感謝の想いが歌詞となった「三日月の願い」、「雪明かり (Yukiakari)」で舞台をあとにしたと思いきや、止まないアンコールの声に再登場。LUNEとの時間を名残惜しむようにダブルアンコールを披露し、アンコール公演の幕を閉じた。

本公演では、日本各地をはじめ、アジア各地域の映画館計84ヵ所でライブビューイングを&TEAMとして初開催。また、Weverseを通じた配信は40以上の国と地域から視聴され、グローバルからも熱視線を注がれながら終了した。

(C)YX LABELS

■リリース情報

2025.10.29 ON SALE

MINI ALBUM『Back to Life』

韓国発売日：10月28日

■関連リンク

&TEAM OFFICIAL SITE

https://www.andteam-official.jp/