これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、糸魚川市に大雨注意報が出ているほか、沿岸部の各地に強風・波浪注意報が発表されています。

28日(火)にかけて、竜巻などの突風や落雷に注意ください。



◆27日(月)これからの天気

断続的に雨が降るでしょう。大気の状態が非常に不安定になるため、カミナリを伴うこともありそうです。

とくに、夕方以降は雨脚が強まるところがある見込みです。

降水確率は、各地とも夜にかけて50%以上と高くなっています。雨傘が手放せない1日になるでしょう。



◆27日(月)の予想最高気温

最高気温は、16～20℃の予想です。昨日より2℃前後高く平年並みのところが多くなります。

沿岸部を中心に風が強まるため、肌寒く感じられそうです。風を通しにくい上着があるとよいでしょう。