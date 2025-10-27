　27日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1080円高の5万420円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万337.36円に対しては82.64円高。出来高は2万9211枚となっている。

　TOPIX先物期近は3326.5ポイントと前日比55.5ポイント高、現物終値比5.02ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50420　　　　 +1080　　　 29211
日経225mini 　　　　　　 50420　　　　 +1075　　　370601
TOPIX先物 　　　　　　　3326.5　　　　 +55.5　　　 28702
JPX日経400先物　　　　　 29990　　　　　+495　　　　1765
グロース指数先物　　　　　 730　　　　　　+6　　　　1672
東証REIT指数先物　　　　　1970　　　　　 +10　　　　　91

株探ニュース