日経225先物：27日正午＝1080円高、5万420円
27日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1080円高の5万420円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万337.36円に対しては82.64円高。出来高は2万9211枚となっている。
TOPIX先物期近は3326.5ポイントと前日比55.5ポイント高、現物終値比5.02ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50420 +1080 29211
日経225mini 50420 +1075 370601
TOPIX先物 3326.5 +55.5 28702
JPX日経400先物 29990 +495 1765
グロース指数先物 730 +6 1672
東証REIT指数先物 1970 +10 91
株探ニュース
