声優・矢野妃菜喜、沖縄で開放感「今の等身大も大人っぽいものもたくさん」 1st写真集が2026年3月5日発売で先行カット公開
声優・矢野妃菜喜のファースト写真集が2026年3月5日に発売されることが26日、愛知で行われた『矢野妃菜喜 5th Anniversary TALK & LIVE TOUR「Happy! Next Key!」』にて発表され、先行イメージカットとともに法人特典やイベントの詳細が公開された。
【先行カット】かわいい！透け感たっぷりなワンピースでプールではしゃぐ矢野妃菜喜
来年の矢野の誕生日に発売となる今作の撮影地は写真集ロケ地の王道・沖縄。南国らしく爽やかで開放感のあるカットから、飾らない自然体、アンニュイな表情などファースト写真集ならではのシチュエーションや衣装が満さい。幼少期から芸能活動を始め、アイドル・女優・声優・アーティストとさまざまなジャンルで活動の幅を広げてきた矢野が、写真集で新たな扉を開く。
矢野は「ずっと写真集を出すか、喜んでもらえるのかなとかいろいろ迷っていたのですが、20代のうちにやりたい！と思ってからこんなに素敵に実現させていただけてとってもうれしい気持ちです」と心境を明かし、「今の等身大も大人っぽいものもたくさん写っているかと思います。皆さんに届いてどんな反応があるのか、今からドキドキです！」と期待を込めた。
各書店ではきょう午後6時より予約受付スタート。早期予約キャンペーンも実施されるほか、2026年4月4日、5日には発売記念イベントも開催される。また、限定カバーやアナザーフォトブック、アクリルスタンドなど各専門店にて限定版／特典付き写真集が販売される。
早期予約特典として、アニメイトで12月31日午後11時59分までに予約すると、スマホステッカーAがプレゼントされる。また、矢野妃菜喜 5th Anniversary TALK & LIVE TOUR『Happy! Next Key!』10月26日の愛知公演、11月2日の東京公演、12月6日の宮城公演、12月28日の大阪公演の会場にて、アニメイト通販特設ページから『矢野妃菜喜1st写真集』を予約すると会場限定予約特典がその場でプレゼントされる。
ゲーマーズで12月31日午後11時59分までに予約するとスマホステッカーBがもらえるほか、インフォスクエアでは12月24日午後11時59分までに予約すると、全員に名前を呼ぶボイスメッセージがプレゼントされる。ボイスメッセージのシチュエーションは、「普段の矢野さんで」「元気いっぱいに！」「ツンデレ風に」「ギャルっぽく」「ペットに話し掛けるように」の5パターンより選ぶことができる。さらに、抽選で300人にサイン入り写真集が当たる。
また、2026年4月4日、5日にA4ポスターサイン会、写真集サイン会がが都内で開催される。いずれも抽選制となる。応募期間は2026年3月9日午後11時59分まで。
さらに、2026年3月3日より約2週間の期間限定で、東京・AKIHABARAゲーマーズ本店および東京・ODAIBAゲーマーズにて写真集発売記念 パネル展示が行われる。開催店舗、ゲーマーズ通販にて『矢野妃菜喜1st写真集（仮）』を予約・購入すると、それぞれ絵柄の異なる限定ブロマイドがプレゼントされる。また同条件で、1冊につき1枚配布されるプレゼント応募用紙で応募すると、抽選で「あなたのお名前」＆「直筆サイン・コメント」入り展示パネルがプレゼントされる。応募用紙はなくなり次第終了となる。
