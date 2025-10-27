『絶対零度』横山裕“山内”が追うSE殺人と同一事件が発生 つながり始める点と点【第4話あらすじ】
俳優の沢口靖子が主演を務める月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（毎週月曜 後9：00〜）の第4話が27日に放送される。放送を前にあらすじと場面写真が公開された。
【写真】主要キャストズラリ…『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』ポスタービジュアル
『絶対零度』は、2010年からスタートした人気作品で、今作はシリーズ誕生15年のシーズン5にあたる新章。新たな犯罪に挑む姿を新キャストによって描き、新シリーズの舞台は「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人たちを追う捜査機関で、匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、私たちの身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。
■第4話あらすじ
国際NPO法人「ヒューマン・フューチャー・ブリッジ」の職員・与田健二（佐藤岳人）が殺害された。同法人は過去に寄付金を犯罪組織に流したという疑惑で、捜査二課が動いた経緯があった。概要を聞いた二宮奈美（沢口靖子）は、山内徹（横山裕）と検視官から詳細を聞く。すると与田の殺害手口や凶器が、山内が追っている２件のシステムエンジニア殺害事件と酷似していた。いずれもナイフで一突き、同一犯による犯行とみられた。すべてがつながっているとすれば、ＤＩＣＴが追う犯罪組織の実態に迫る大きな手がかりになる。山内は犯行に使用された凶器の購入者を当たることに。
一方、奈美は掛川啓（金田哲）とともに法人の理事・杉浦吉子（黒沢あすか）を事情聴取。与田が経理担当と聞き、同僚への聞き取りを求めるも拒まれる。しかし帰り際、通りかかった経理の宮崎絵里子（円井わん）との接触に成功。動揺を見せる絵里子の様子をうけて、奈美はあえて世間話を展開する。ＤＩＣＴでは清水紗枝（黒島結菜）が法人の寄付金の流れを調べていた。宗教法人を母体とする「黒澤ホールディングス」関連会社からの多額の寄付があったことが分かる。
教祖・黒澤道文（今井清隆）はかつてＤＩＣＴが追っていた人物だ。掛川は絵里子の様子に疑念を抱くが、奈美は「話せない事情があるのでは」と考える。そして「職員の端末がアプリで監視されている」という推測の元、捜査が始まる。
