■Dリーグ ラウンド1 開幕戦（25日、26日 トヨタアリーナ東京）スクリーム 53.0ー47.0 ロイヤルブラッツ

【写真を見る】EXILE NAOTO率いる平均年齢17歳・LDHスクリームが涙の初勝利「やばい、やばいぞ」新ルールで6季目開幕【Dリーグ】

6季目を迎えた世界最高峰のプロダンスリーグDリーグ、2025ｰ26シーズンがトヨタアリーナ東京で開幕した。今季から新たに2チームが加わり16チームが参加。8チームずつが「BLOCK HYPE」と「BLOCK VIBE」の2つのブロックに分かれ総当たり戦を行う。それぞれのブロックは別日程で行われ、1つのラウンドが2日間の日程で開催される。来年5月のチャンピオンシップに進出できるのは各ブロック3チームずつ。優勝賞金は3000万円、7か月に及ぶ戦いが始まった。

Day1にはチームオーナーがEXILE HIRO（56）、ディレクターをEXILE NAOTO（42）が務める新規参入のLDHスクリームが登場した。平均年齢17歳の若さでエネルギッシュなダンスを見せたスクリーム。複雑に組み合わせた高速ステップもパワフルに踊り切った。

対するは初年度から参戦している初代王者のavexロイヤルブラッツ。経験豊富なチームがファンキーでセクシーな大人のダンスを見せた。

採点の結果はスクリームが僅差で勝利。デビュー戦を勝利で飾り、嬉しさのあまりステージ上で泣き崩れる姿も見られた。



チームを率いるNAOTOは試合後「やばい、やばいぞ、すごかった」と興奮気味に選手たちを出迎え、オーナーのHIROは「本番に強い、最高！」と満面の笑みで選手たちとハイタッチを交わした。リーダーの來夢（19）は「（勝った瞬間）嬉しすぎて倒れこみました。感無量です。これからもっと成長して勝ち進んで行きます。」と今後の活躍を誓った。

スクリームの次戦は11月19日、昨シーズン5位のdipバトルズと対戦する。

【Dリーグ 開幕戦 Day1 BLOCK HYPE 結果】

レジット 68.7ー31.3 エクス

スクリーム 53.0ー47.0 ロイヤルブラッツ

アイムーン 53.7ー46.3 モノリス

エイトロックス 51.2ー48.8 バトルズ

【Dリーグ 開幕戦 Day2 BLOCK VIBE 結果】

ドリームズ 58.6ー41.4 メッセンジャーズ

ラプチャーズ 64.1ー35.9 アルトリズム

クオンツ 68.8ー31.2 レイザーズ

インフィニティーズ 57.0ー43.0 ルクス

【Dリーグ25−26シーズン日程】

■2025年

11月18日、19日 ラウンド2

12月17日、18日 ラウンド3

■2026年

1月 9日、10日 ラウンド4

2月12日、13日 ラウンド5

3月13日 ラウンド6

3月14日、15日 ラウンド7

4月23日、24日 ラウンド8

5月31日 チャンピオンシップ



会場：トヨタアリーナ東京

