【ブンデスリーガ】フランクフルト 2ー0 ザンクトパウリ（日本時間10月25日／ヴァルトシュタディオン）

【映像】急加速→右足ダイレクトシュート

リーグ戦6試合ぶりのゴールとはならなかった。フランクフルトの日本代表MF堂安律が試合終了間際に迎えた決定機が話題を集めている。

日本時間10月25日にフランクフルトはホームでザンクトパウリと対戦。堂安律は日本代表での起用法と同じく右WBで出場し、サイドで起点となってチャンスに絡んだ。

チームが2ー0とリードして迎えた84分には、この試合で自身最大のビッグチャンスを迎える。

左CBのアルトゥール・テアテがパスをカットしてから前線に持ち運ぶと、途中出場のFWエリー・ワイにパス。22歳のフランス人FWはタメを作ってから、右サイドでフリーになっていた堂安に絶妙なラストパスを通した。

ボックス内に走り込んだ日本代表MFはダイレクトで右足を振ることを選択。しかし、シュートはザンクトパウリGKニコラ・ヴァシリの正面を突いたことでゴールとはならなかった。

この決定機はSNSでも話題となり、ファンからは「今の決めてほしかったー」「堂安決めたかったなぁ」「おしい堂安」「うわああああ堂安決定機止められた」「堂安惜しい！」と多くの反響が寄せられた。

なお、堂安は直後の86分に途中交代。この試合ではザンクトパウリMF藤田譲瑠チマとの日本人対決が実現し、両者のマッチアップでも注目を集めていた。

試合はフランクフルトが今季のリーグ戦では初のクリーンシートを達成し、2ー0で勝利を収めている。

（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）