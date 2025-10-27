トランプ大統領がマレーシアを出発　きょう夕方日本に到着　天皇陛下と面会へ　あす日米首脳会談で関税合意の履行確認か

アメリカのトランプ大統領は27日午前、マレーシアで日本に向かう政府専用機に乗り、27日午後に日本に到着する予定です。

プレスセンターが入っているホテルから、フジテレビ国際取材部・千田淳一記者が中継でお伝えします。

トランプ大統領はマレーシアの空港で盛大に見送られた後、いつものように拳を掲げ、専用機に乗り込んでいます。

11時30分現在、日本に向かっているトランプ大統領は27日夕方到着し、天皇陛下との面会に臨みます。

28日は高市首相との首脳会談のほか、神奈川県にあるアメリカ軍横須賀基地で演説を行う予定です。

注目の首脳会談ですが、トランプ氏が高市首相に直接確認したいのが日米関税合意の着実な履行です。

会談では、日本円で80兆円余りとなる対米投資の確実な履行に加え、防衛費の増額やウクライナ侵攻を続けるロシアへの圧力強化に向け、ロシア産LNGの輸入停止に協力を求める可能性もあります。

また3日後に控えた米中首脳会談を見据えた対中政策も議題となる可能性もあります。

トランプ大統領の3日間の日本滞在に世界が注目しています。