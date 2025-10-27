Stray Kids・TXT・ENHYPENら出演の韓国音楽祭「2025 SBS歌謡大典」Leminoで国内独占生配信決定
【モデルプレス＝2025/10/27】ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino（R）」の「Leminoプレミアム」では12月25日、人気K-POPアイドルが総出演する韓国の音楽祭「2025 SBS歌謡大典」を国内独占で生配信される。
「SBS歌謡大典」は、毎年クリスマスシーズンに韓国の地上波放送局「SBS」が開催しており、TV最高視聴率5.1％を記録すると同時に、全世界160余りの国へ生中継され、グローバルファンから熱い反応を得ているK-POPの祭典。「2025 SBS歌謡大典」は、2024年から2025年にかけて行われたワールドツアーでは全世界220万人を動員するなど、国内外で大人気のStray Kids（ストレイキッズ）をはじめ、TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）、ENHYPEN（エンハイプン）、IVE（アイヴ）、LE SSERAFIM（ルセラフィム）など豪華アーティストの出演が決定している。
「Leminoプレミアム」では、2024年に引き続きクリスマスの夜、仁川（インチョン）インスパイアアリーナにて開催されるレッドカーペット及び音楽祭本編を12月25日に日本独占生配信。また、後日アーカイブ配信も予定されている。さらに、0月28日正午より「2025 SBS歌謡大典 Summer」のスピンオフ作品「歌謡大典が終わったら売店歌謡 for Lemino」の日本語字幕版の独占配信を開始。i-dle（アイドゥル）が売店コーナーで繰り広げる楽しいトークを何度でも楽しむことができる。また、2025年の夏「2025 SBS歌謡大典 Summer」で実施された投票企画を、「2025 SBS歌謡大典」でもパワーアップして実施予定。詳細は後日発表される。（modelpress編集部）
・タイトル：2025 SBS歌謡大典
・生配信日：2025年 12月 25日（木）
・出演者 ※随時発表予定
Stray Kids／TOMORROW X TOGETHER／ENHYPEN／IVE／LE SSERAFIM／BOYNEXTDOOR／ZEROBASEONE／RIIZE／NCT WISH／BABYMONSTER／ALLDAY PROJECT
