2児の母・安田美沙子、息子たちと仕込んだ自家製味噌公開「いい色してる」「愛情も努力も感じる」の声
【モデルプレス＝2025/10/27】タレントの安田美沙子が10月25日、自身のInstagramを更新。手作りの味噌の写真を公開し、話題になっている。
【写真】43歳2児の母タレント「いい色、麹たっぷり」自家製味噌公開
安田は「春に息子たちと仕込んだお味噌ができました」と綴り、味噌の写真を公開。「いい色、麹たっぷりだから、濃厚で甘くておいしーい！」と手作り味噌の感想も添えて投稿している。
この投稿には「美味しそう」「丁寧な暮らし」「尊敬する」「いい色してる」「愛情も努力も感じる」「お子さんの思い出だよね」などといったコメントが寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆安田美沙子、自家製味噌の写真公開
◆安田美沙子の自家製味噌に反響
