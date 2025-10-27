川口春奈「世にも奇妙な物語」で初主演決定「小さい頃から見ていた番組に出られて嬉しい」
【モデルプレス＝2025/10/27】女優の川口春奈が、11月8日放送のフジテレビ系土曜プレミアム『世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編』（21時〜）に出演決定。新作『あなた博物館』で番組初主演を務める。
【写真】「silent」で共演した目黒蓮を祝福する川口春奈
今回は、おなじみのストーリーテラー・タモリと豪華キャストが“奇妙な世界”へといざなう『世にも奇妙な物語』が35周年を迎え、土曜プレミアム『世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編』として放送。『35周年SP春の特別編』では、過去作の中からファンの中でも人気の高い珠玉の5本を放送し、懐かしむ声や復活を喜ぶ声が多く話題となったが、今回は、35周年の締めくくりにふさわしい新作3本と、傑作選1本というスペシャルな構成で届ける。今回の『秋の特別編』で放送される4本が、10月27日より4日連続で発表されるが、まず1本目が解禁となった。
気になる1作品目のタイトルは『あなた博物館』。本作は、川口演じる篠田美咲が、恋人の井東健介と夜ドライブ中に道に迷ってしまい、通りかかった博物館で道を尋ねるところから物語が始まる。博物館に入ってみると、そこにはなぜか美咲の幼少時代の写真や学生時代の制服など、成長の軌跡が展示されていて…。『世にも奇妙な物語』への出演が今回初となる川口は「小さい頃から見ていた番組に出られてうれしい」と話し、「あっという間だったと思うほど没入して見て欲しい」と意気込みを語った。共演者には、笠松将、螢雪次朗ら実力派俳優が脇を固める。笠松は、美咲の恋人・健介を演じ、螢は博物館の館長を演じる。（modelpress編集部）
ー 『世にも奇妙な物語』に出演が決まった時の感想をお聞かせください。
「小さい頃から見ている番組ですし、これまでたくさんの方々が出演され作られてきた、ファンも多い番組だと思いますので、率直にうれしかったです」
ー 『あなた博物館』の台本を読まれての感想をお聞かせください。
「『世にも奇妙な物語』は、怖い話からほっこりするような話だったり、いろんなタイプの題材があると思うのですが、私は“怖いけど見ちゃう”ような作品が好きで、今までもそういう作品が特に印象に残っているのですが、今回の（出演する）作品も怖めだと思うので、楽しみだなと思いました」
ー 主人公・美咲を演じられて、いかがでしたか？
「登場人物が少なく、（恋人役の）笠松さんとふたりのお芝居がほとんどなのですが、ふたりの会話劇からどんどん奇妙なことに巻き込まれていくという役なので、追い詰められていく表情やテンション感をしっかり表現できていたらいいなと思いながら演じました」
ー 視聴者の皆様への見どころやメッセージをお願いします。
「導入から何かが起こりそうな嫌な予感を感じてもらいながら、あっという間だったなって没入して見てもらえるといいなと思います。35周年というアニバーサリーなので、たくさんの方に届いてご覧いただけたら嬉しいです」
夜のドライブ中、道に迷ってしまった篠田美咲（川口春奈）と井東健介（笠松将）。恋人同士の2人は、通り掛かった「あなた博物館」で道を尋ねることに。入ってみると、そこには美咲の幼少時代の写真や学生時代の制服など、成長の軌跡が展示されていた。さらに、2人の出会いやデートの思い出にまつまる展示物もあり、美咲はこれがサプライズではないかと期待し始める。しかし次の部屋は、お互いの元カレ・元カノの人数を尋ねるクイズコーナー。健介がクイズを楽しむ一方、美咲は気味悪さを感じて…。
