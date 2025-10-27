「ラブ トランジット」シーズン3 女子会で激震走る、突然のピリオド宣言に号泣【第4話〜第6話ネタバレあり】
【モデルプレス＝2025/10/27】【ネタバレあり】Prime Videoの恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』の最新作『ラブ トランジット』シーズン3の第4話から第6話が23日より配信された。
【写真】「ラブ トランジット」シーズン3参加の美男美女10人
◆Amazon恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』
本作はCJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애（乗り換え恋愛）』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1か月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。参加者はミク、みゆう、しおり、ひなこ、ユリ、ヒロ、ひろき、イッセイ、ゆうや、ユウマの10人だ。
◆【『ラブ トランジット』シーズン3第4話】ひなこ×ひろきの関係が判明
シーズン3から初登場となるAI相性診断デート。10人の参加者たちは、それぞれAIから投げかけられる「Xに関する質問」に回答し、回答結果から相性診断のスコアが85ポイント以上を獲得した参加者同士にのみ、デートの待ち合わせ場所が知らされる。90ポイントだったユウマ＆ひなこは湖畔散歩デートへ、92ポイントだったゆうや＆しおりは植物園から星空デートへ、85ポイントだったヒロ＆ユリはBBQデートへ行った。
ひろきがひなこをラウンジに誘い、今の気持ちを明かす。Xだった2人は交際期間1年8ヶ月、別れて1年5ヶ月。会社の同期という関係性から交際へと発展するも、恋人というよりも友人に近い関係性へと変化し破局。破局後も良い友人関係でホカンスでは互いを応援し、励まし合ってきた。想いを寄せるユリと進展が見えず、「優しい」と言われることもコンプレックスだというひろき。心を閉ざしかけているひろきに「てち（ひろきの愛称）が誘ったんだよ」と喝を入れた。
{5−6|img:center:w700:cap}一方で実はひなこも悩みを抱えていた。ひろきの恋愛相談に何度も乗って励ましていたが、自分も最初はヒロ、次にゆうやに心惹かれるが、毎晩それぞれのテーマに対して送るメールが意中の相手から来ることはなく、涙を流していた。
X同士のイッセイとミクは豊洲デートへ。2人の破局の原因について、当時の心境を話し合いながらも、ミクへの想いを真っ直ぐに伝えた。
◆【『ラブ トランジット』シーズン3第5話】女子会で激震…ヒロは本心明かし涙
ラウンジ女子会が開催され、口火を切ったミクがヒロからのアプローチ内容を明かす。みゆうは言いづらい気持ちもありつつ、Xであるヒロの過去の浮気やホカンスでの心境をぶっちゃけ、みゆう以外の女性メンバーが一時はヒロに惹かれていた“ヒロキングダム”に激震が走った。
{8−9|img:center:w700:cap}ユリがゆうやをラウンジに誘い、お互いの今の気持ちを明かし合う。Xだった2人の破局原因は、ユリの海外留学で2人とも新しい恋を求めて参加した。
ヒロへの想いに揺れる女性メンバー。ユリはAI診断デートの際、ヒロから浮気が原因でXと別れたことを聞き、結婚願望のあるユリは複雑な気持ちになっていた。ミクはDVDルームのカードキーを使用し、ヒロのXの気持ちを確認するためにみゆうの動画を視聴。ヒロの浮気の事実を知ったミクだが「マイナスにはなってない」と余裕を見せていた。
ヒロとミクがディナーデートへ行き、「いっぱいデートに行ったけど自分から誘ったのはミクだけ」とヒロは積極的にアプローチ。しかしその裏では、みゆうはこの日に話をする約束をしていたのに忘れてデートに行っていたヒロにショックを受け、ゆうやが気遣っていた。
みゆうとラウンジに行ったヒロは、みゆうから気持ちを聞かされ、本音を語りだす。みゆうのインタビュー動画を視聴し、復縁の可能性が1％とヒロはみゆうのためにもお互い新しい恋をするべきと思い、自分もみゆうに気持ちが戻ってしまわないために他の女性とデートを重ねていたと告白。ヒロは自分の本心に気づき、復縁に向かう決意を固めた。
◆【『ラブ トランジット』シーズン3第6話】突然のピリオド宣言に号泣
{14−15|img:center:w700:cap}4年前の破局を話し合うために参加したしおりとユウマ。ユウマは自身の部屋で思い出の品をプレゼントし、付き合っていた頃に2人で貯めていた夢貯金箱も見せる。そんな和やかな雰囲気から一変、これまで復縁を望んでいたユウマだが、気持ちのすれ違いに限界を感じ、「ピリオドを打っちゃっていいんじゃないかな？これ以上どうしたら良いかわからない」としおりとの関係にピリオドを打つ決意を伝える。それを聞いたしおりは自分の部屋に戻って号泣する。
新しい恋に向けて動き出す参加者たち。ユウマはみゆうのインタビュー動画を視聴し、これまでもみゆうが気になっていたことが判明。対してゆうやはホテルのベランダで、みゆうの他に気になっている女性がいるといい、ミク本人に惹かれている想いを告げる。序盤からみゆうと時間を過ごしていたが、みゆうの話からヒロに未練があるのではないかと感じるようになっていた。
{16−17|img:center:w700:cap}屋形船で夜桜見物が行われ、それぞれのXが発表。そしてホカンスの舞台は沖縄・石垣島へ。夕日が美しいスイートルームのデッキでユリと再び向き合うひろき。「明日のデートはX同士で行く」の司令が届き、新たな展開を迎える。（modelpress編集部）
◆『ラブ トランジット』シーズン3参加者プロフィール
ミク：27歳／モデル
みゆう：26歳／SNSマーケティング
しおり：32歳／俳優
ひなこ：28歳／会社員
ユリ：29歳／パックパッカー
ヒロ：26歳／経営者
ひろき：31歳／会社員
イッセイ：26歳／格闘家・トレーナー
ゆうや：29歳／不動産営業
ユウマ：31歳／モデル・俳優
◆『ラブ トランジット』シーズン3交際情報
ヒロ＆みゆう：交際期間3年2ヶ月、別れて10ヶ月（第2話で発表）
イッセイ＆ミク：交際期間3年、別れて1年（第3話で発表）
ひろき＆ひなこ：交際期間1年8ヶ月、別れて1年5ヶ月（第4話で発表）
ユウマ＆しおり：交際期間9ヶ月、別れて4年1ヶ月（第1話で発表）
ゆうや＆ユリ：交際期間4年4ヶ月、別れて6年10ヶ月（第5話で発表）
◆『ラブ トランジット』シーズン3概要
配信開始日：2025年10月16日（木） 20時より独占配信開始
話数：全8話
10月16日（木）20時 第1話−第3話
10月23日（木）20時 第4話−第6話
10月30日（木）20時 第7話−第8話
