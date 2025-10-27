市川美織（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/27】女優・アーティストとして活躍中の市川美織が10月26日、自身のInstagramを更新。シンデレラのコスプレ姿の動画を公開し、話題を呼んでいる。

◆市川美織、シンデレラ姿でディズニーへ


市川は「Cinderella」「Disney Princess」「シンデレラになってディズニーハロウィンへ」とコメントし、東京ディズニーランドでの動画を投稿。「＃ディズニーハロウィン」「＃ディズニープリンセス」といったハッシュタグを添え、憧れのプリンセスになりきった姿を披露した。

頭の高い所でまとめられた髪にティアラにも見える白のカチューシャを飾り、白の長手袋と黒いチョーカーを身につけ、白いリボンやビーズで装飾された淡いブルーのドレスに身を包んでいる。シンデレラ城を背景に、華やかで幻想的な雰囲気で踊る姿を公開している。

◆市川美織の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「心が清められるような姿」「お姫様そのもの」「二度見した」「着こなしている」「再現度高い」「ずーっと見ていたい」「憧れる」「動く度に優雅に揺れるドレス最高」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

