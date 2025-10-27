AAA宇野実彩子、夫・NEWS小山慶一郎とは「お互いのカレンダーをにらめっこ」子育て事情＆産後のストイックな体型維持法
【モデルプレス＝2025/10/27】AAAの宇野実彩子が2025年10月24日、ABEMAのバラエティ番組「ダマってられない女たち season2」＃8に出演。産後の体型維持について明かす場面があった。
【写真】宇野実彩子、産後の美脚輝くショーパン姿
同年6月6日に第1子の出産を発表した宇野はこの日、仕事と育児の両立について聞かれると「最初は心も頭もバランスぐちゃぐちゃで両立が見えなかった」と前置きし、「やっと仕事をすることでバランスが取れてくる。自分を取り戻してくると思ったりするのでどんどんやっていきたい」と現在は両立に前向きな姿勢であることを明かした。
また、夫のNEWS・小山慶一郎について「旦那さんも一生懸命やってくれるタイプなので、お互いのカレンダーをにらめっこしてパズルして楽しみながら駆使してやっています」と2人で協力して子育てしていることを口に。さらに、産後の体型維持に関しての話題が上がると、宇野は「産前もギリギリまでゆっくりですけどジムに行っていて。出産後も1ヶ月後にはジムに行って」と頻繁にジムに行っていたことを説明し、これまでは腰の痛みに無縁だったものの、出産を経て初めて痛みを感じていることを吐露した。最後には、腰の痛みとも向き合いつつ、ジム通いは続けていきたいと意欲を示していた。
一方、2009年に第1子を出産したMEGUMIは「出産前の増量は8kgくらいで留めていた」と回顧。すると、宇野は「私は14kg」と驚きの声を上げた。MEGUMIは、出産前の体型維持について「毎日2万歩とか歩いて、妊娠中に。予定日もピラティス」と予定日まで運動していたことを明かした。
続けて「その方が出産しやすいって話だった。毎日運動したり、歩いたり、ピラティス行ったりを産むその日までやっていた」と理由を添えて語っていた。宇野は2024年3月13日に所属事務所を通じ、小山との結婚を発表。MEGUMIは2008年7月にDragon Ashのボーカル・Kjこと降谷建志と結婚し、2023年12月に離婚を発表している。（（modelpress編集部）
