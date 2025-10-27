»³ËÜÍ³¿¤Î¡È¥¢¥Ê¥í¥°¡É¤Ê¹ÔÆ°¤ËÊÆÀä»¿¡Ö¿¦¾ì¤ËÍß¤·¤¤¤Î¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤À¡×¡¡»î¹çÃæ¤Ë¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç´°Åê¾¡Íø
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè2Àï¤ËÀèÈ¯¡£9²ó4°ÂÂÇÌµ»Íµå8Ã¥»°¿¶¡¢1¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤Ç´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï5-1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢1¾¡1ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤Ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢»î¹çÃæ¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿»³ËÜ¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ò¾Ò²ð¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢»³ËÜ¤Î¡È¥¢¥Ê¥í¥°¡É¤Ê¹ÔÆ°¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·âÃæ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤¿»³ËÜ¤¬¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìºý¤Î¥Î¡¼¥È¡£±¦¼ê¤Î¥Ú¥ó¤Ç²¿¤«¤ò½ñ¤µ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹çÃæ¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤é¤ò»Ï¤áÂ¿¤¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»³ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ú¥ó¤Ç²¿¤«¤ò¥á¥â¤¹¤ëÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ÎMLBÀìÌç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¤Ï»î¹çÃæ¤Ë¼ê½ñ¤¤Ç¥á¥â¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ì¿¦¾ì¤Ç¤¢¤ì¡¢»ä¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÍß¤·¤¤¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÃË¤À¡×¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼º¤¦¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡£¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¡ª¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Ï¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¡£¥×¥ì¡¼Ãæ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥á¥â¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢´°àú¤Ë¼Â¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö»ä¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤É¡¢Èà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ï!!¡×¡Ö´°àú¼çµÁ¡×¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Ê¤É¤È¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¡È¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¡É¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤À¡×¡Ö¡Ø¿Æ°¦¤Ê¤ëÆüµ¤Ø¡£¤³¤¤¤Ä¤é¤Ï²¶¤ËÅ¨¤ï¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡£»³ËÜ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç2ÀïÏ¢Â³¤Î´°Åê¤È¤¤¤¦Î¥¤ì¶È¤ò¸«¤»¡¢½éÀï¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËºÆ¤ÓÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
