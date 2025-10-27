¥×¥ì¥ß¥¢¶¯¹ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¡×¡¡ÀìÌç²È¤¬Àä»¿¡Ä11Ç¯¤Ö¤ê¥À¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë
¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËµÓ¸÷
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¶¯¹ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÃË»Ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½DF¹â°æ¹¬Âç¤¬¡¢½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥óDF¸Å²ìÅã»Ò¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¸¦µæ²È¤Î¡Ö¤È¤â¤µ¤ó¡×¤¬º£µ¨ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¦¥§¡¼¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖIn Darkness We Dare¡Ê°Ç¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÄ©Àï¤¹¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¥Û¡¼¥à¤È¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï2014-15¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥§¡¼¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÉ½ÌÌ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤ÈSPURS¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤¿ÀµÊý·Á¤Î¥¿¥¤¥ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¥°¥ì¡¼¤Ç¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Çò´ðÄ´¤Ç¥Í¥¤¥Ó¡¼¤È¤ÎÇÛ¿§¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¤¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡£¤½¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë³¤³°¥¯¥é¥Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬²ÃÆþ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤È¤â¤µ¤ó¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë