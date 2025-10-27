齋藤俊輔が札幌戦で圧巻ゴール

水戸ホーリーホックは10月26日、J2リーグ第34節で北海道コンサドーレ札幌とアウェーで対戦し1-0で勝利した。

この試合でMF齋藤俊輔が相手守備網を打開して豪快ミドルを決め「とてつもない」「また月間とりそう」など注目を集めている。

9月末からチリで行われたU-20ワールドカップに出場していた齋藤。札幌戦でもスタメン出場を果たすと前半26分だった。敵陣左サイドでボールを受けると、守備についた札幌守備陣5人の間を潜り抜け、最後はMF高嶺朋樹を股抜きでかわして、右足一閃。鋭いシュートが相手GKの手を弾きながらゴールネットを揺らした。このゴールが決勝点となり、水戸が再びV・ファーレン長崎を追い越して首位に浮上した。

SNSでは「また月間取りそうなゴール決めてる」「J2ではちょっと抜けてる」「この選手ヤバすぎ」「ゴラッソ製造マシーン」「とてつもないゴール」「早々に海外行ってしまいそう」などコメントが寄せられ、プロ2年目の20歳に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）