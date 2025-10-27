新型コロナのmRNAワクチンは「がんと戦う免疫システム」を活性化する可能性
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対抗するために開発されたmRNAワクチンは、接種開始からわずか数年で250万人以上の命を救い、世界全体で1480万年もの生存年数の増加をもたらしたとされています。そんなCOVID-19のmRNAワクチンが、がんと戦う免疫システムを活性化する可能性があることが、科学誌のNatureに発表された論文で報告されました。
https://www.nature.com/articles/s41586-025-09655-y
COVID-19 mRNA vaccines could unlock the next revolution in cancer treatment - new research
https://theconversation.com/covid-19-mrna-vaccines-could-unlock-the-next-revolution-in-cancer-treatment-new-research-258992
テキサス大学MDアンダーソンがんセンターの研究者であるアダム・グリッピン氏らの研究チームは、脳腫瘍患者のためのmRNAワクチンを開発している最中に、標的となるmRNAががんとは関係ない場合でも、腫瘍を死滅させるための免疫系が訓練されることを発見しました。この結果を受けたグリッピン氏らは、「COVID-19を引き起こすSARS-CoV-2ウイルスを標的として設計されたmRNAワクチンにも、抗腫瘍効果があるのではないか」という仮説を立てたとのこと。
そこでグリッピン氏らの研究チームは、免疫チェックポイント阻害薬による免疫療法を受けた進行期の悪性黒色腫(メラノーマ)および肺がん患者1000人以上の臨床転帰を調査しました。免疫チェックポイント阻害薬とは、がん腫瘍が免疫細胞を抑制する「免疫チェックポイント」という仕組みを阻害し、免疫系が引き続きがん細胞を攻撃できるようにする薬剤です。
データを分析した結果、免疫チェックポイント阻害薬による治療を受け始めてから100日以内に、ファイザーまたはモデルナのmRNAベースのCOVID-19ワクチンを接種した患者は、どちらのワクチンも接種しなかった患者と比較して3年後生存率が2倍以上であることが判明しました。
驚くべきことに、COVID-19ワクチンの効果は通常は免疫療法に反応しない患者にもみられ、このグループでは3年後生存率が約5倍に改善されたとのことです。生存率の向上とmRNAベースのCOVID-19ワクチン接種との関連性は、がんの重症度や併存疾患といった要因を考慮しても依然として強固なものでした。
さらに研究チームは、mRNAベースのCOVID-19ワクチン接種が免疫チェックポイント阻害薬の効果に影響を及ぼすメカニズムを調べるため、マウスを用いて動物実験を行いました。実験では、COVID-19ワクチンが一種の警報として作用し、体内の免疫系を活性化させてがん腫瘍細胞を認識・死滅させ、免疫細胞を抑制しようとするがん細胞の能力を克服することが確認されました。
免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療は多くの患者に恩恵をもたらしましたが、腫瘍内部に浸潤した免疫細胞が少ない「Cold Tumor(コールド・チューマー)」を持つ患者には効果がみられない点が課題でした。ところが今回の研究では、mRNAワクチンがこれらの「Cold Tumor」を免疫チェックポイント阻害薬に反応する「Hot Tumor(ホット・チューマー)」に変える可能性が示唆されています。
これまでにもグリッピン氏を含む多くの科学者が、がん治療のための個別化されたmRNAがんワクチンの開発に取り組んできました。しかし、これらのmRNAがんワクチンは患者の腫瘍から少量のサンプルを採取し、機械学習アルゴリズムで最適な標的となるタンパク質を予測する必要があり、コストが高く製造のハードルも高いものだったとのこと。一方、mRNAベースのCOVID-19ワクチンはすでに開発されているだけでなく、世界中の広い地域で比較的安価に入手可能であるため、治療のハードルが非常に低いという利点があります。
グリッピン氏らの研究チームは、mRNAベースのCOVID-19ワクチンが免疫チェックポイント阻害薬の治療に役立つかどうかを調べるため、肺がん患者を対象とした全国規模の臨床試験を準備しているとのこと。グリッピン氏は、「この研究は、免疫チェックポイント阻害薬を投与中の患者に対する標準治療の一部として、mRNAベースのCOVID-19ワクチンを組み込むべきかどうかを明らかにするものです」「使い慣れたワクチンを新たな方法で活用することで、これまで恩恵を受けられなかったがん患者にも免疫療法の救命効果を届けられることを期待しています」と述べました。