のん、主演ドラマのパンクなオフショが超クール「ロッカーなのん」「めっちゃ強そうだよ！」
女優ののんが26日にインスタグラムを更新。現在配信中の主演ドラマからオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】ロックな装いののん（ほか3枚）
のんが投稿したのは、9月から配信されているABEMAオリジナルドラマ『MISS KING／ミス・キング』からのオフショット。複数公開されている写真には、チェックのシャツにコートを羽織って凛々しい表情を見せる彼女の姿が収められている。
ドラマでは天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥を演じるのん。劇中さながらのクールな佇まいが捉えられたオフショットに、ファンからは「ロッカーなのん!!」「めっちゃ強そうだよ！」「カッコイイな」などの声が相次いでいる。
■のん
1993年7月13日生まれ、兵庫県出身。宮藤官九郎の脚本による連続テレビ小説『あまちゃん』（2013年）のヒロイン、天野アキを演じ、翌年公開の映画『ホットロード』でも主演を務めた。アーティストとしても活動しており、2023年6月28日にはセカンドアルバム「PURSUE」を、今年9月には配信シングル「GwGw」をリリース。10月31日には出演作『てっぺんの向こうにあなたがいる』が公開される。
引用：「のん」インスタグラム（＠non_kamo_ne）
