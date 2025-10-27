メイク、健康食品まで、利用者が自由に商品を手に取り試せる！ハーバー研究所「ショップハーバー 大丸 福岡天神店」

ハーバー研究所は、2025年11月1日(土)に『ショップハーバー 大丸 福岡天神店』をリニューアルオープンします。

スキンケアアイテムを中心に、メイク、健康食品まで、利用者が自由に商品を手に取り試せる店舗です。

オープンを記念し、お得に試せる「リニューアルオープン限定セット」も2種類発売されます！

ハーバー研究所「ショップハーバー 大丸 福岡天神店」

『ショップハーバー 大丸 福岡天神店』は、気になる商品を自由に手に取り試せる店舗としてリニューアルオープンします。

肌診断機でのお肌のチェックや、ビューティカウンセラーによるカウンセリングのもと、一人ひとりに寄りそったアドバイスや商品の提案など、楽しくお買い物ができます。

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素は無添加です。

店舗概要

店舗名：「ショップハーバー 大丸 福岡天神店」

リニューアルオープン日：2025年11月1日(土)

営業時間：10:00〜20:00

所在地：〒810-8717 福岡市中央区天神1-4-1東館エルガーラ1階

TEL：092-737-3010

ショップハーバー 大丸 福岡天神店限定！オープニングフェア

リニューアルオープンを記念して、お得に試せる「リニューアルオープン限定セット」を2種類発売します。

リニューアルオープン限定セットA

価格：税込3,520円〜

※お選びいただく化粧オイルにより価格が異なります。

［セット内容］

Gローション(化粧水)180mL高品位「スクワラン」(化粧オイル)15mLスクワクレンジング(メイク落とし)サンプル3包薬用 ホワイトレディ(美容液)［医薬部外品］サンプル3包折りたたみトートバッグ

「折りたたみトートバッグ」は、表地のみ撥水・防汚加工が施されています。

〈素材〉ポリエステル、合成皮革、亜鉛合金

〈サイズ〉縦約26cm(ハンドル除く)、横約26cm、マチ約15cm 中国製

リニューアルオープン限定セットB

価格：税込11,550円〜

※お選びいただく美容液により価格が異なります。

［セット内容］

薬用VCローション(化粧水)［医薬部外品］180mL 販売名：HABA 薬用 VCローションIIスクワクレンジング(メイク落とし)240mL薬用 ホワイトレディ(美容液)［医薬部外品］30mLパワフルホワイトマスク(シート状全顔美容液マスク)3包VC30 ピュアスキンセラム(美容液)8mLHABAプロポリス 潤い極みのど飴 49gオリジナルコスメ柄スタンドミラー

「オリジナルコスメ柄スタンドミラー」は、便利なスタンドタイプです。

〈素材〉ポリエステル、PU合皮、ガラス、コートボール紙 中国製

〈サイズ〉折りたたみ時：約24×15.5cm

※限定セットはなくなり次第終了となります。

※「HABAプロポリス 潤い極みのど飴」は、一度に多量に食べると、体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。妊娠・授乳中の方や乳幼児、喘息・アレルギー体質の方は摂取をお控えください。

※他のショップハーバー・通信販売・オンラインショップ・セルフコーナーでは実施しておりません。

同時開催！≪全国のショップハーバー限定≫オータムキャンペーン

開催期間：2025年11月30日(日)まで

対象店舗：全国のショップハーバー

全国のショップハーバーにて、ご購入金額に応じてその場でOFFになる「オータムキャンペーン」が実施されています。

新たに会員登録いただいた方も対象です。

※株主優待割引券など、他の割引サービスやクーポンとの併用はできません。

※本サービスご利用分につきましては、クラブハーバーポイントステージが決まる年間購入累計金額には含みません。

※他人への譲渡や換金、お楽しみ積立ポイントへの移行はできません。

※一部百貨店ショップハーバーでは金額相当のお楽しみ積立ポイントを付与します。

※オンラインショップを含む通信販売・セルフコーナーでは実施しておりません。

リニューアルオープンする「ショップハーバー 大丸 福岡天神店」限定のセットや、全国で実施されているお得なキャンペーン。

この機会に、無添加主義(R)のハーバーのアイテムをチェックしてみてください☆

「ショップハーバー 大丸 福岡天神店」のリニューアルオープンと限定セット、キャンペーンの紹介でした。

